花蓮地震遇難陸客家屬抵台 海基會派人協助善後

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花蓮地震遇難余姓陸客的媽媽和兄長今天上午以小三通方式抵達金門，隨即搭機到台北，預訂乘坐下午1時的火車前往花蓮善後。海基會表示，海基會同仁將陪同2名家屬前往花蓮，善後協助事宜包括辦理入境相關證件、傷者及遇難者證件查找、後續文書驗證，以及在台生活相關需求等事項。

花蓮2月6日發生強震，來自廈門、正在花蓮自由行的余妃，不幸遇上地震，被發現時已無生命跡象；雖然她一度為慈濟醫院搶救回來，但仍然回天乏術，在7日晚間過世。

中央社報導稱，余妃夫婿當晚趕到醫院，她的媽媽和哥哥在9日上午循小三通模式，上午8時從廈門搭船，8時30分抵達金門水頭碼頭。在陸委會和移民署人員一路協助下，余家母子快速通關，驅車到尚義機場。

報導稱，陸委會金門行政協調中心主任蔡承棧表示，由於台北飛花蓮只有上午和晚上班機，為了爭取時間，安排余家母子到台北後，搭乘下午1時的火車，希望他們能夠盡速抵達花蓮，處理後續事宜。火車預定下午3時30分左右到花蓮。

對此，海基會9日表示，海基會同仁將陪同2名家屬前往花蓮。目前，每一組家屬，工作小組將至少派一人全程陪同，善後協助事宜包括辦理入境相關證件、傷者及遇難者證件查找、後續文書驗證，以及在台生活相關需求等事項。

海基會指出，目前陸委會、海基會、全聯會已組成聯合專案工作小組，全力協助傷者與遇難者家屬處理善後。

海基回表示，遇難與失聯的陸客均屬自由行，在台行程不易掌握，也增加與家屬聯繫的困難，目前工作小組正積極聯繫家屬正確抵台時間，一旦獲悉確實行程與資訊，陸委會、海基會與聯合專案工作小組將派員前往接機，做好後續相關安排。

(中時)

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