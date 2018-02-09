桃7前後議員詐領助理費 6人不起訴

2018年02月09日 12:23 中時 蔡依珍

桃檢調偵辦7位前後任議員詐領助理費，9日一併偵結，前縣議員黃哲鍾和王淳長分別詐445萬和477萬餘元，王因已歿不起訴，黃和妻子以及王女同遭貪汙起訴，前縣議員張文瑜錢都由已歿丈夫代管、郭蔡美英因觀音無台銀幫助理代領，現任市議員李雲強、詹江村、楊進福因法律未禁止議員助理兼職，也查無金流回流到3人帳戶，5人都獲不起訴處分。

桃檢調偵辦議員詐領助理費，發現議會有多名議員涉嫌從2010年3月第17屆縣議員任期起，找來親朋好友當人頭戶，以虛報助理名額或薪資虛報提高等方式，向議會請領每月最高上限24萬元的助理費，由自己或妻女提領後挪為己用。

檢調查出，前縣議員黃哲鍾找來6人當助理，薪資帳戶都由黃和妻子代管，每月給2萬至2.5萬元薪水，卻向議會浮報3至4萬元，6人都證稱收到報稅或扣繳憑單，才知道薪水被浮報1至1.5萬元，黃子的古姓前女友甚至證稱「根本沒領到錢」，黃妻也坦言助理薪資部分給助理、部分用在服務處庶務、部分則存到黃的帳戶私用，總計詐領445萬2017元，桃檢將黃依貪汙罪嫌起訴，黃妻則因當汙點證人獲緩刑。

前縣議員王淳長則委由女兒，找來王的鄰居和親友3人擔任人頭戶，卻都證稱不曾領到薪資、只是掛名，王的姪子甚至證稱要「繳回」給王淳長，總計詐領477萬5377元，因王已輕生離世獲不起訴，桃檢依貪汙罪嫌將王女起訴，審酌她是受父親指示行事，建請減輕其刑。

前縣議員郭蔡美英一度傳出浮報2名助理薪資，但郭蔡強調觀音沒有台灣銀行，丈夫郭榮宗都會幫忙助理代領，2助理則證稱每月另有數千元補貼，像是2012年年前有4萬餘元年終、年後又有1.3萬獎金，李姓助理也證稱領錢會領整數，當月未領到、下月會補足，檢調清算發現未有溢領價差的情況，予以不起訴處分。

前縣議員張文瑜也挨控給2萬、報4萬，一半全私吞，涉詐373萬，但她喊冤說助理薪資都全權交給丈夫王順祥處理，還說：「老公都不讓我過問，一問他就會生氣！」檢調也發現張的部分助理聘書都非她親簽，字跡也不符，但因王已於2015年離世，之後的助理聘用都由張親辦、且薪資一毛都沒少，桃檢查無張文瑜的不法，予以不起訴。

市議員詹江村則因另經營花客隆、彩虹魚和多肉市集等商店，卻讓助理雙邊兼職，且助理帳戶常常許久未使用，一動就是數十甚至上百萬，一度懷疑涉詐1483餘萬，但詹喊冤一一羅列8名助理負責的工作如婚喪喜慶送花、接待選民陳情、法律服務等，強調事業和服務處不可能完全切割，檢調調閱金流發現助理薪資有的匯給建設公司、有的給烘焙業、有的繳土地增值稅，都沒有辦法證明回流到詹的私人戶頭，同獲不起訴處分。

市議員李雲強則找來弟弟和2名仍在大學就讀的姪子和妻子姪女，以每月2.2到2.7萬薪資聘用擔任正職助理，但李的弟弟稱擔任司機，姪子和姪女在課餘時間，就到服務處幫忙選民服務，證稱「每周上3天課、到服務處4天」，桃檢指出，公費助理應該是專任、非兼職，雖然李的弟弟另有工作、2名後輩仍是學生身分，但法律並無明文禁止助理兼職，且實際有領到現金，李和妻子都獲不起訴。

市議員楊進福則由妻子幫忙領月薪4萬現金給擔任助理的姪子，檢調指出，楊和妻子的帳戶都未見有異常大額現金存入，資產負債沒有巨額變化，予以不起訴處分。

(中時)