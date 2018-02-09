金剛猩猩「寶寶」年幼遭走私！成型男的他喜慶33歲生日

2018年02月09日 12:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2歲時曾遭非法走私，爾後在台北市立動物園找到新家、重獲新生！台北市立動物園的金剛猩猩「寶寶」即將滿33歲囉！還記得2010年，動物園的保育員曾貼心幫「寶寶」許下三個生日願望：期待有一個新家、一段戀愛、及子孫滿堂。

「寶寶」小時候模樣很可愛。（台北市立動物園提供）

頭一個願望動物園在2012年就幫「寶寶」達成，讓他入住整修後的新家；第二個願望則在動物園同仁長達八年的持續努力下，終於露出曙光，成功爭取到讓「寶寶」加入歐洲動物園暨水族館協會的金剛猩猩保育計畫，並即將出任荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」金剛猩猩繁殖群的男主人。

在「寶寶」出發之前，我們特別邀請全國的民眾，把握機會到動物園親自和他互道珍重。自2月10日（星期六）上午11點起，還可以在非洲動物區金剛猩猩戶外活動場外的涼亭，領取「寶寶」最愛的水果-「芭樂」造型小卡片，寫下對「寶寶」的祝福！

遺傳研究發現，金剛猩猩和人類基因相似度高達98.4%，具有高智商、也會使用工具，連情緒的表達方式也和人類十分的相似。野生的「寶寶」2歲時不幸落難被走私到台灣，經過新光金控吳東進董事長等人的奔走協助，輾轉加入台北市立動物園這個大家庭。在野外，這樣的幼齡個體都還跟在媽媽身邊哺育，通常要到11歲左右，才會脫離群體另組家庭。

「寶寶」有幸得到保育員悉心的照顧，順利地成長茁壯，不過由於金剛猩猩為高度群居的動物，和人類一樣在每個生命的階段，會有不同的生理和心理需求，因此動物園自「寶寶」成年後，就不斷地設法與國際保育計畫整合，希望能讓「寶寶」擁有幸福的家庭。

在經過漫長的申請、協商與等待之後，終於獲得「歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫（Gorrilla EEP）」委員會的認可與協助，爭取到以最優勢雄性金剛猩猩身份建立繁殖群的機會，讓「寶寶」可以加入歐洲照養金剛猩猩數量眾多的荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，優先讓牠來自野外的珍貴基因得以傳承下去，以增加金剛猩猩域外族群的基因多樣性。

「寶寶」有幸得到保育員悉心的照顧，順利地成長茁壯。（台北市立動物園提供）

「寶寶」陪伴著台灣民眾走過30年的歲月，分享了許多人的歡笑和榮耀，也默默的支持著我們跨越許多難關，相信大家在情感上早以視他如同家人和朋友一般。

「寶寶」很喜歡台灣在地生產的水果，像是芭樂、木瓜和柳丁等，其中熟透了的芭樂不僅果香四溢，果肉的質地也會變的軟嫩多汁，非常受到「寶寶」的青睞！另外芭樂為高產量、多籽的水果，每到收成的季節，果樹上總是結實累累，因此動物園特別以「芭樂」的造型，設計了一款祝福卡，象徵「寶寶」到荷蘭之後，能夠讓牠來自野外的珍貴基因順利延續，像芭樂樹一樣開枝散葉、多子多孫。

野生的「寶寶」2歲時不幸落難被走私到台灣（做）。芭樂」祝福卡象徵「寶寶」到荷蘭之後，像芭樂樹一樣開枝散葉、多子多孫（右）。（左為許鴻盛先生提供，右為台北市立動物園提供）

從這個周末（2月10日星期六）上午11點開始，歡迎民眾到非洲動物區親自和「寶寶」Say Goodbye，還可以在金剛猩猩戶外活動場外的涼亭，領取1顆「芭樂（祝福卡）」，寫下您對「寶寶」的叮嚀與祝福！

(中時電子報)