援助花蓮震災 慶安宮捐100萬元給災民

2018年02月09日 13:27 中時 李其樺

基隆市長林右昌（中）今天上午前往慶安宮參拜上香，為花蓮災民祈福。（李其樺攝）

援助花蓮震災，基隆慶安宮今日上午捐出100萬元給基隆市府，基隆市長林右昌表示，會將這筆經費用於花蓮震災指定捐款，用於幫助地震中無家可歸的災民，希望拋磚引玉，鼓勵民眾捐款幫助災民。

上午10點，基隆市政府在慶安宮舉行花蓮震災指定捐款受贈儀式，由慶安宮主委童永親手將100萬元支票交給林右昌，童永表示，昨天林市長打給他告知花蓮地震災情，看電視才知道這次花蓮地震災情慘重。

童永說，上回台南地震慶安宮捐出100萬元給災民，這次同樣捐100萬元給基隆市政府希望幫助花蓮災民，希望藉此募集更多民眾愛心幫助災民。

林右昌表示，這次花蓮地震造成嚴重傷亡，本著「人飢己飢，人溺己溺」的精神發起賑災活動，除了慶安宮捐出100萬元，他個人也捐出10萬元，也希望能夠拋磚引玉，希望有更多善心人士捐款幫助花蓮災民。

林右昌強調，花蓮地震發生的第一時間，各縣市消防局特搜隊都已經進駐花蓮，包括基隆市消防局特搜隊也在花蓮協助救災，副市長林永發昨天也到現場慰勞特搜隊員，目前現場物資皆已充足，善後復原工作更為重要，也希望大家如果有能力的話，捐款協助災民重建家園。

基隆市政府社會處表示，花蓮震災進入第4天，目前社會處開立的社會救助金專戶已收到民眾捐款1萬1千元，呼籲民眾有意願捐款幫助花蓮災民可直接捐款給花蓮震災專戶，也可以透過基隆市府社會處開立的社會救助金專戶捐款幫助災民。

(中時)