《全台最速報》國民黨台中市長初選民調 盧秀燕驚險勝出

2018年02月09日 12:03 中時電子報 綜合報導

◎國民黨台中市長初選民調 盧秀燕驚險勝出

國民黨台中市長黨內初選民調9日上午出爐，立委盧秀燕以顯微差距贏得黨內民調初選，如無意外，將代表國民黨再次挑戰現任台中市長林佳龍。

◎雲翠7失聯者尚未尋獲 災民取家當 3危樓今開拆

雲門翠堤大樓搜救行動邁入第3天，搜救團隊兵分兩路，一路負責201號房，另路為213號房，其中，搜救人員破壞三樓天花板進入213號房，正在進行障礙物清除，目前已經清理出太陽眼鏡、鞋子、保溫瓶，尚未發現加拿大籍香港華人夫妻，另外統帥大飯店、白金雙星、吾居吾宿大樓等今天準備開拆，但由於開放給災民最後入內拿個人物品，也導致截至目前為止尚未開拆。

◎中央災情統計 10死276傷7失蹤

花蓮縣外海6日晚間發生芮氏規模6.0強震，造成4處大樓倒塌，中央災害應變中心統計至今（9日）上午11時，已釀成10人死亡、276人受傷、7人失聯，共收容安置791人。

◎寒流冷颼颼農作物也受害 農委會主委視察新埔高接梨

這波寒流把新竹農作吹得慘兮兮，根據農委會估計，目前全台損害最嚴重的地區依序為新竹、苗栗及屏東，農委會主委林聰賢9日上午特別來到新埔地區關心農友與高接梨受損狀況。

(中時電子報)