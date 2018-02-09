日美熟女主播52歲急逝 葬儀僅2人出席

2018年02月09日 12:19 時報周刊 溫博鈞

有賀皐月（右）擔任過音樂節目《MUSIC STATION》助理主持人。（取材自網路）

日本媒體大篇幅報導有賀皐月急逝消息。（取材自網路）

據《女性SEVEN》周刊報導，前富士電視台主播有賀皐月1月30日因病急逝，2月1日的告別式上僅兩人參加，即她年邁的父親與讀中學的女兒。人氣主播生命最後如此孤單地離世，但這是她本人的堅持。

有賀皐月因美貌與主播專業，自主播生涯開始時就受到觀眾喜愛，更是日本「主播偶像化」的始祖，她還擔任過著名老牌音樂節目《MUSIC STATION》的助理主持人，成熟穩重的風格為節目帶來新面貌。

有賀皐月已經從電視台退職多年獨立，仍常在各節目中擔任來賓，但為了照顧父親去年秋天停止演藝活動。她的父親提到1月中旬她突然身體不適住院，原以為住院約1星期即可出院，但沒有想到在30日早上接到醫院她過世的通知。

之前已經看出她顯得瘦了很多，但她為了不讓周圍的人擔心，笑說自己是在減肥。媒體也對她的急逝感到震驚，一名資深媒體人嘆：「52歲，實在走得太早了。」

她堅持不透露生病之事，也不透露病名，就連她的家人也不知道。有賀的女兒說，母親堅持「不帶給身邊的人困擾」的意志相當堅定，也不願讓人看見她感到不適與苦痛的樣子。她的父親傷心地說：「她的人生就這樣隨風而逝，不是順風，而是逆著風走了。」

(時報周刊)