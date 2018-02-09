香料調和做假酒 和光酒廠詐欺起訴

2018年02月09日 12:26 中時 馬瑞君

台中市豐原區平和光酒品公司所生產「卡碧888經典紅葡萄酒」、「卡碧1314白葡萄酒」，被查出非釀造酒，為調和酒精、糖精、香精而成的劣質酒，不符有機酸成分標準。台中地檢署偵結，依詐欺、食安法、稅捐稽徵法等起訴該公司、負責人林基旺等4人。

起訴書指出，平和光酒品公司於2002年間取得酒類製造許可，工廠設置在豐原區鎌村路，由林庭卉、林文卿、林基旺3兄弟合作經營，另設立拉菲爾公司負責銷售，形成產銷一條龍。

林基旺等人，明知依製酒流程，其原料應購買來源正常且符合衛生標準，但為了省錢、省時、省工、省下複雜的釀造過程，直接加入不詳香料、甜味劑、酒精，調和出葡萄酒、白葡萄酒，取名「卡碧888經典紅葡萄酒」、「卡碧1314白葡萄酒」，對外銷售。

該公司為了逃漏稅，將製酒移到神岡區一地下工廠生產，掩蓋其平和光公司正常的交易進出憑證。檢調於2016年8月在台中市太平區查獲岱山酒廠調和式製造威士忌、葡萄酒、米酒及高粱等私劣酒，向上追查發現其葡萄酒酒精原料是平和光公司，經調查1年多後，2017年9月間會同財政部國庫署查獲。

檢方清查，該公司從2005年1月至2017年9月被查獲為止，平和光公司銷售額6946萬餘元，核算不法獲利為5486萬餘元，查扣各類酒品11萬餘公升；另涉嫌逃漏營業稅及菸酒稅約700萬元。

(中時)