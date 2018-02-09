替傳統市場加油　正妹「開運天使」團吸晴

2018年02月09日 12:20 中時 葉書宏

金瑞龍為替傳統市場加油，今（9日）上午邀請6位年輕正妹擔任「開運天使」替攤商打氣。（葉書宏攝）

金瑞龍為替傳統市場加油，今（9日）上午邀請6位年輕正妹擔任「開運天使」替攤商打氣。（葉書宏攝）

金瑞龍為替傳統市場加油，今（9日）上午邀請6位年輕正妹擔任「開運天使」替攤商打氣。（葉書宏攝）

金瑞龍為替傳統市場加油，今（9日）上午邀請6位年輕正妹擔任「開運天使」替攤商打氣。（葉書宏攝）

金瑞龍為替傳統市場加油，今（9日）上午邀請6位年輕正妹擔任「開運天使」替攤商打氣。（葉書宏攝）

金瑞龍為替傳統市場加油，今（9日）上午邀請6位年輕正妹擔任「開運天使」替攤商打氣。（葉書宏攝）

農曆新年將至，家家戶戶開始採買年貨，但隨著網路及大賣場競爭，傳統市場商機已大不如前，新北市議員參選人金瑞龍有感民眾採買年貨習慣逐漸改變，為替傳統市場攤商打氣，今（9日）上午邀請6位年輕正妹擔任「開運天使」，將穿梭於中和傳統市場，不僅替攤商打氣，號召民眾返回市場享受攤商叫賣的熱情與問候，亦藉此機會向民眾拜早年。

活動一開始，金瑞龍帶領穿著紅色旗袍的「開運天使」一一替攤商們打氣，感謝他們幫家家戶戶準備好豐盛食材，幫民眾精打細算節省荷包，更替民眾的健康把關。

金瑞龍表示，兒時回憶中，每年過年前跟隨爸媽到傳統市場採買年貨，是快樂的事情，近年來，受到網路電子商務及大型連鎖賣場影響，越來越多民眾選擇透過網路或賣場採辦年貨，但這樣的購買方式，他始終認為少了些許的「人情味」，少了一份購物時互動的親切感。

因此籌組「開運天使」團，並號召年輕人走入傳統市場，拉抬市場買氣，一方面享受人情味及採購樂趣，更能選擇現場多種類烹煮的小吃，對民眾而言都是熟悉不過的記憶。

最後，金瑞龍期盼，政府部門可以更加重視，實際提出改造傳統市場的願景，讓這一份永續的價值能夠長遠的保留至下一代。攤商黃先生表示，感謝金議員的熱心，看到年輕「開運天使」，讓他們更有活力，繼續替民眾服務，亦希望民眾多多來傳統市場採買年貨。

除此之外，新北市議員參選人金瑞龍競選辦公室準備限定版「大發利市」春聯，發給攤商也發給民眾，期盼狗年好運旺旺、全民一起大發利市。

(中時)