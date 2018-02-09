AI講座 龍華科大推動專班教育

2018年02月09日 12:37 中時 楊宗灝

龍華科大邀請台灣微軟公共業務事業群副總經理彭樹裕演講，期能提升教師運用AI科技在教學實務。(龍華科大提供)

龍華科技大學為鼓勵老師進行教學創新，邀請台灣微軟公共業務事業群副總經理彭樹裕，主講「AI於科大適合發展的項目與AI的最新發展及應用」，藉此提升教師運用AI科技輔助教學。

龍華科大自106學年度起，開設3個PBL（Problem-based learning）問題導向學習跨領域專班，分別是智慧機器人專班、物聯網專班及影視製作與行銷專班，以實務為核心，培養學生跨領域學習和問題解決能力，期能鍛鍊學生未來就業競爭力，並成為國內產業創新與數位經濟成長的重要推手。

彭樹裕指出，從AI基礎架構以及AI的應用服務均緊密結合科技大學相關適合發展面向，在教學與研究上，AI科技可以打破傳統語言隔閡，容易進行國際跨校交流。他並藉由業界執行AI相關做法，實際展示教師運用AI輔助教學，能夠讓學生在學習上能夠更有效率。而科大運用AI相關科技與課程培訓，可以厚植學生AI相關基礎與實務經驗，培養學生未來就業能力。

講座結束後，彭樹裕特別捐贈講酬給龍華科大辦理高等教育深耕計畫扶助弱勢學生助學金，以實際行動關懷弱勢同學。(楊宗灝)

(中時)