府城雙城觀光巴士亮相

2018年02月09日 12:39 中時 洪榮志

府城雙層巴士上層視野良好。（洪榮志攝）

遊府城新選擇！台南雙層巴士10日即將上路，9日提前在安億停車場舉行啟航典禮。台南市政府交通局指出，近年市府將「普羅民遮城（赤崁樓）」及「熱蘭遮城（安平古堡）」規畫為「台南雙城地區」，由府城客運營運的雙層巴士路線，主要串連雙城地區景點，路線涵蓋全市6處1級古蹟，並行經熱門文化園區、商圈及星級飯店，東、西環線停靠站共10站，車程約1小時，是條有吃又有玩的觀光路線。

台南市代理市長李孟諺指出，台南雙層巴士跟其他地區觀光巴士的區別，不僅是採用雙層車型營運，車輛外觀還與網路插畫家、知名設計師合作，3輛雙巴車體意象分別採用可愛歡樂、繽紛時尚與古典雅緻等不同風格的意象設計塗裝，吸睛的車輛穿梭於府城，讓古都台南注入一股創新活力。此外，市府還提供3處候車亭由府城客運配合意象裝飾美化，詳細地點留待遊客來台南搭乘雙巴時尋寶探訪。

交通局長林炎成表示，雙層巴士路線將由火車站出發，以行駛串連雙城地區為主軸，路線涵蓋本市6處1級古蹟並行經熱門文化園區、商圈及星級飯店，東、西環線停靠站共有10站，各路線全趟車程約1小時。

同時，雙層巴士上層座位的視野與臨場感，可帶給遊客全新的觀光體驗，所以特別針對車輛上層規畫32席開頂座位，也提供具天窗的室內情人雅座10席，提供遊客自由選擇。

交通局公共運輸處處長呂獎慧也說，雙層巴士的票價設定分為「4小時半日券」300元及「一日券」500元，從首次搭乘時間起算，於時間內可於路線停靠站無限次上下車，票券亦可當日免費轉乘大台南公車其他路線，增加遊客的便利性跟旅遊行程的彈性。

呂獎慧指出，雙層巴士從10日起正式上路，10日至28日為試營運期間，試營運期間4小時券使用時間優惠延長至6小時，購票搭乘另將有限量精美贈品及福袋抽獎等驚喜活動，歡迎大家2018來台南搭雙巴過好年，詳細資訊也可搜尋台南雙層巴士FB粉絲專頁查詢。

(中時)