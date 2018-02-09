桃園第三度獲選全球7大智慧城市

桃園第三度獲選全球7大智慧城市。(市府提供)

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「智慧城市論壇」8日公布「2018全球7大智慧城市」，桃園繼2013、2017年後，第三度從全球近400個城市脫穎而出獲選，包括智慧寬頻、青創基地、智能路燈、桃園市民卡等，都獲國際組織認可，並公布在全球網站上，研考會強調對桃園國際行銷是一大助益，未來也會持續努力，讓市民生活更便利，並往全球第一名邁進。

研考會指出，桃園繼2013、2017年後，第三度獲得國際智慧城市論壇評選為「全球7大智慧城市」，其中以「智慧寬頻網路服務與全方位4G寬頻應用」呈現桃園市寬頻基礎建設的推廣成果，獲得評審青睞，包括與電信業者合作超過1萬6千多個WiFi熱點、LoRa熱點建置、以及有線高速寬頻發展等，寬頻網路服務遍佈全市。

「產業創新發展智慧化升級」則以桃園的產業發展區位優勢，打造國家級青年創業基地「虎頭山物聯網(IoT)創新基地」、「中原創業村」、「幼獅國際青年創業村」三大青創基地，協助青年創業，未來更將建置物聯網智慧園區試驗場域，持續帶動產業發展。

「智慧節能減碳生活化推廣」則呈現桃園市積極發展再生能源，除設置1萬多盞智能路燈之外，預計未來更將結合IoT感測網路建置1800多盞智慧型路燈。

自2015年9月發行桃園市民卡至今已超過100萬張，並推出3000多張手機行動市民卡、以及7000多張信用聯名卡，更提供8項交通票證項目及5項公共服務項目等，結合超過800家特約商店經濟發展，以及智慧機器人24小時市民諮詢服務建置，受到評審重視。

桃市府強調將持續推動發展計畫及規劃ICF組織參訪事宜，希望藉由城市導覽、企業參訪與智慧城市相關推動計畫，積極爭取「2018年全球最佳智慧城市」最高榮耀，預訂於6月8日在英國倫敦頒發智慧城市年度Top 1獎項。

已有30多年歷史的國際組織「智慧城市論壇」（Intelligent Community Forum，簡稱ICF），以評選及推動智慧城市為目標，每年都會由全球參賽城市中選出年度最佳國際智慧城市，評選項目包括寬頻、知識勞動力、數位平等、創新、永續性及行銷倡導等6大智慧城市指標。

ICF8日在紐約市立大學亨特學院公布「2018全球7大智慧城市」（The TOP 7 of 2018）入選名單，台灣桃園市、台灣台南市、台灣嘉義市、芬蘭埃斯波、加拿大哈密爾頓、澳洲伊普斯維奇、加拿大溫尼伯等7個城市獲選。

(中時)

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