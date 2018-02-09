應酬多！大魚大肉又喝酒　房產老闆罹患痛風「腳趾變形」

醫師觀察，春節聚餐多，年後因痛風就診人數會增加超過2成。（萬芳醫院提供）

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一名50多歲的房地產老闆，因工作關係常需應酬喝酒，但漸漸地腳趾出現不適、每天起床長痛到無法走路，日前更惡化到腳趾變形而無法穿鞋，經檢查確診痛風，全身已出現多處痛風石；醫師指，高油高熱量飲食搭配酒精，是造成痛風主因，由於春節的聚會、大餐多，年後因痛風發作就醫者，至少都會增加2成。

收治該病例的萬芳醫院過敏免疫風濕科主任侯宗昀表示，春節聚餐，桌上除了有各種大魚大肉，常免不了喝幾杯酒，但這些高熱量、高脂肪、高蛋白質的飲食，若再加上酒精，容易造成造成尿酸過高，若無法及時排出體外，將會形成結晶沉積在關節中，最後引發急性發炎反應。

痛風最容易發作的部位在大腳趾關節，腳踝等處，所以「痛到無法下床走路」是很多痛風患者的主訴，若拖延治療，嚴重更會讓關節變形；上述的房地產老闆，因長期大魚大肉、應酬喝酒，導致罹患痛風，但因為拖延近5年，導致腳趾已經變形到無法穿鞋，全身上下已有多處形成痛風石，最終經過飲食調整和藥物治療，將體內尿酸濃度降低後，痛風石自然溶解，症狀也漸漸獲得改善。

侯宗昀說，痛風不是長輩專利，也有年輕的個案，所易切勿仗著自己年輕就暴飲暴食，平時也要養成常運動、多喝水、少喝酒、體重不肥胖等好習慣，才能有效遠離痛風；他補充，體內的「普林」若代謝異常，也易讓身體累積過多尿酸，而像是如紅肉、海鮮等均為高普林食物，但只要維持上述好習慣，仍可安心的適量食用。

(中時)

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