帥哥女神大集合 平昌冬奧花式滑冰5大巨星

本屆平昌冬奧花式滑冰項目四名高人氣選手（由左至右）：南韓崔多彬、美國長洲未來、日本羽生結弦和俄羅斯梅德韋傑娃。（圖/美聯社、中央社）

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中時電子報

據美國《時代雜誌》（Times Magazine）報導，即將於今日揭開序幕的南韓平昌冬季奧運（Pyeongchang Olympics），聚集來自全球92個國家和地區、2,920名選手，創下歷屆冬奧會的最大規模。對於從小生長於亞熱帶地區的我們，相對熟悉且喜歡的項目，應該是花式滑冰比賽。美妙的動作、搭配動人旋律，讓花式滑冰聚集眾多帥哥和女神，包含大家比較熟悉的羽生結弦和崔多彬外，本屆賽事共有5大「嬌點」：

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一、日本「冰上男神」羽生結弦（Yuzuru Hanyu）：

現年23歲的羽生結弦，出生於宮城縣仙台市，是日本花式滑冰重要的男性選手之一。他是亞洲第一位奧運會男子花式滑冰金牌，於2014年俄羅斯索契冬奧奪冠。身高172公分的他，擁有帥氣外表，每每出賽總能擄獲大批粉絲、甚至他國女性滑冰選手的芳心。羽生是目前男子花式滑冰世界排名第一，曾獲日本政府頒發紫綬褒章鼓勵。

擁有高顏值的「冰上男神」羽生結弦，是日本代表隊本次奪金的大熱門。（圖/美聯社）

二、南韓冰上精靈崔多彬（Choi Da-bin）：

被外界稱為「金妍兒第二」的她，是韓國炙手可熱的未來之星。動作有張力、鏡頭感十足、具有準確音樂感的她，曾獲得2017年亞洲冬季運動會女子單人滑冠軍。

繼金妍兒之後，南韓第二位「冰上精靈」崔多彬。（圖/中央社）

三、俄羅斯冰上精靈梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）：

年僅18歲的梅德韋傑娃，被視為俄羅斯本屆奪牌大熱門，曾是繼華裔滑冰天后關穎珊（Michelle Kwan）後，另一名連續兩年奪下世錦賽金牌的選手。她熱愛美少女戰士，更是日本滑冰花美男羽生結弦小粉絲。

俄羅斯花式滑冰奪牌大希望：冰上精靈梅德韋傑娃。（圖/美聯社）

四、美國花式滑冰選手長洲未來（Mirai Nagasu）：

現年28歲的長洲未來，出生於美國加州，13歲首次在全美花式滑冰冠軍賽（少年組）奪冠。由於精通英日語，她亮麗的外表，讓長洲未來在日本也頗具人氣。

五、加拿大冰上精靈沃爾圖（Tessa Virtue）：

現年28歲沃爾圖，於1994年出道，曾是史上最年輕的冬奧會冰舞冠軍。與搭檔斯科特·莫伊爾（Scott Moir）聯手多年，最佳世界排名為第二。

(中時電子報)

加拿大女子花式滑冰選手沃爾圖（圖左）與其舞伴史考特（圖右）。（圖/美聯社）

文章來源：5 Things to Know About Figure Skating Champion Yuzuru Hanyu

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