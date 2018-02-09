孫大千：金融風暴倒數 我政府應及早「防災」

孫大千認為金融風暴倒數，他提醒政府及早防災。（達志影像／孫大千臉書）

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時報周刊
林彥君

美國股市接連幾天的大幅下跌，讓原本的「黑天鵝」成為「灰犀牛」，前國民黨立委孫大千認為全球股災引發金融風暴已經進入最後倒數，政府應趁早把握關鍵時刻，外資在期貨佈空單、股市砍現股兩手大賺，政府應採取極措施，避免讓四大基金及無辜散戶成為外資的「提款機」。面對外資大舉撤離，他提醒，過去10年的非理性繁榮的泡沫已面臨破碎的邊緣，政府必須進行「防災」準備。

孫大千說，美國聯準會升息抑制通貨膨脹，資金回流美國，將造成新興市場的利息負擔加重，他預測，若此波金融風暴來襲，資產泡沫嚴重的美國和大陸將難以倖免，恐間接影響台灣貿易出口，傷害我國產業，唯有確保銀行不「雨天收傘」，才能協助產業渡過難關。

以下為孫大千臉書全文：

美國股市接連幾天的大幅下跌，已經讓原本的「黑天鵝」成為「灰犀牛」，全球股災是否會引發金融風暴已經是毫無懸念的進入倒數計時階段。

在此關鍵時刻，政府應該有下列幾點認知：

第一，外資在過去一週內，一方面在期貨市場上佈空單，另一方面在股票市場裡砍現股，兩手大賺，獲利了結。政府切勿再粉飾太平，必須採取積極措施，避免讓四大基金及無辜散戶成為外資的「提款機」。

第二，當外資大舉撤離，代表過去十年的非理性繁榮的泡沫已經面臨破碎的邊緣。政府絕對不能心存僥倖，必須提前進行防災應變的準備。

第三，當美國聯準會以升息手段抑制通貨膨脹時，資金必然將會由新興市場抽出，回流美國。同時，因為升息效應，亦將造成新興市場的利息負擔加重。雙重衝擊之下，新興市場的債務危機將難以避免。

第四，此波金融風暴一旦來襲，全球兩大經濟體：美國和中國大陸，由於資產泡沫的情況原本就相當嚴重，因此恐怕難以倖免。如此一來，將會嚴重影響到台灣的貿易出口，而間接傷害我國的產業，尤其是中小企業。政府必須確保銀行不至於「雨天收傘」，才能協助產業渡過難關。

(時報周刊)

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