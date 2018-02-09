冬天也能種的「夏南瓜」！有機農場吃健康長知識

2018年02月09日 12:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

位於新北市樹林區的康維有機農場與農委會桃園區農業改良場、台北分場、財團法人中正農業科技社會公益基金會於2月2日合辦推廣「好菜在我家平台」與夏南瓜種植技術推廣活動，邀請農友與民眾認識「夏南瓜」。

隨著食農教育與食安議題受到重視，農場主人謝淑娟成立了康維有機農場，提供學員實習體驗的場所。由於學員人數與體驗實作需求日益增多，本於為臺灣農業盡一份心力的使命，開闢、規劃出體驗區，希望能讓所有有需求民眾都可以自己種植健康、無毒的蔬菜。

位於新北市樹林區的康維有機農場。（新北市農業局提供）

「夏南瓜」一般俗稱為「櫛瓜」，生育最佳溫度為晝溫25度，夜溫15度，在溫帶國家適合夏季種植，在台灣夏季不適合，反而冬季可以種植。謝淑娟表示，在改良場的指導下，近期農場內的試種非常成功，成長出乎意料的好，因此決定推廣這項食材給大家認識。改良場團隊也教導學員及農友夏南瓜種植採收，並由家政班介紹烹調各式夏南瓜料理，其中五彩金錢煲料理最為特別，以夏南瓜(黃色、綠色)搭配栗南瓜(橘黃色)、山藥(白色)、茄子(紫色)及小番茄(紅色)等食材，放在煮好的番茄肉醬泥上，淋上橄欖油、鹽、黑胡椒粉和義大利香料，放進烤箱烘烤而成，色香味俱全，讓民眾了解原來在自家周邊就有這麼新鮮的有機食材，可以烹調如此美味的料理。

農業局表示，為鼓勵農友加入有機生產，每年度提供包括租地、驗證、有機肥料、農機、溫網室及生產資材等補助，由農會彙整申請。新北有許多優質的有機農產品，歡迎民眾透過「好菜在我家平台」就近選購在地新鮮蔬菜。

(中時電子報)