「早安」20歲 中澤裕子：我的青春與驕傲

2018年02月09日 13:30 時報周刊 溫博鈞

「早安少女組。」20周年紀念專輯封面呈現一貫的格狀排列設計。（豐華唱片提供）

藝人中澤裕子是女團「早安少女組。」的第一代成員，今年該團慶祝出道20周年，現在已是兩個小孩的媽的她在紀念迷你專輯中的訪談回顧20年來的種種，與現在的心境。

她說：「老實說在我心裡在迎接10周年的時候，有一種『啊，10年了啊』的感覺。經過了15、16、17年，開始有了看到20周年的感覺，從幾年前就有這樣的感受了。當20周年到來的時候，我自己會過著怎樣的生活、和伙伴們會有著什麼樣的關係，完全是一個無法想像的感覺。」

她提到自己其實非常驚訝，因為當時被說出道的隔年就會解散的早安竟然走到了20年，以大人來說已經是成人了。中澤說：「當時的日本偶像就是電視裡閃閃發光的星星、是夢想中的人們，但製作人淳君老師完全顛覆了這個形象，讓我非常驚訝。」

中澤與第一期成員們睽違20年演唱最初的試賣單曲〈愛的種子〉，她說：「我一直大叫『欸～欸～要唱〈愛的種子〉嗎?』如果是唱出道單曲〈早安咖啡〉的話比較合理，但沒想到要從〈愛的種子〉這首歌開始唱。」而也因此睽違20年與同為第一期成員的福田明日香重聚，她說一開始覺得「大家都會聚集嗎？不會吧！」但最後成真，也與現任成員們合唱，令她很驚訝又開心。

中澤表示，對於自己身處這個團體感到驕傲，退團「畢業」之後也能覺得自傲，「前早安少女組。成員」這個名號一直跟著自己，雖也曾為了這個煩惱過，但她已把這個當成莫大的財產。一路走到這裡，對於身為成員帶著驕傲。她感性地說：「早安少女組。是我的青春，我的人生，我的驕傲，也是我的寶物。」

(時報周刊)