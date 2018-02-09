花壇明德宮戴官帽！福德老爺託夢製作文昌筆、財神筆

2018年02月09日 14:25 中時 吳敏菁

花壇明德宮戴官帽福德老爺。（吳敏菁攝）

彰化縣花壇鄉口庄明德宮所祀奉的福德正神是全台灣唯一讓皇帝敕封頭戴翰林官帽的土地公，具有官位，其地位猶如縣太爺一般，信徒們皆尊稱為「福德老爺」，今年廟方自16日農曆大年初一起，凡求財求智慧的信眾，只要隨意添油香就贈送您有老爺加持金榜題名的「文昌筆」一支，附近大片波斯花海繽紛勝放，春來花發，讓人心花朵朵開。

明德宮總幹事劉立文表示，清道光六年（1826年）福德老爺香火袋更一路庇佑開台翰林曾維楨順利高中進士並選入翰林院而成為開台第一位翰林，受到道光皇帝敕封並升格為福德老爺；多年後為了擴大信仰圈便將金身留置原廟保安宮，已移廟改為現今的白沙坑文德宮，香爐則由口庄明德宮分得並另塑金身祀奉，100百多年來庇佑口庄地區眾多大小公司生意興隆、並讓眾多學子考上理想學校及高考特考成為公務人員、還出了多位歷屆鄉長縣議員代表，都是福德老爺的庇佑與賜福。

劉立文說，頭戴官帽手持金元寶並帶有文昌格的明德宮福德老爺為了要與更多信眾們結緣，特別託夢告知以符令製作福德老爺的「文昌筆」及「財神筆」來代替傳統香火袋來庇佑與老爺結緣的信眾，求得「文昌筆」隨身攜帶就可隨時保佑，考運亨通、金榜題名、步步高升；求得「財神筆」財源廣進、生意興隆。

從2018年2月16日農曆大年初一起，只隨意添油香就贈送您有老爺加持金榜題名的「文昌筆」一支，若添油香超過500元以上的則再加碼送大筆進財的「財神筆」一支，內都有老爺加持的「符令卡」可保平安。附近的稻田種植大片波斯菊花海，祝福心花怒放，財運亨通，旺年旺旺旺。

(中時)