富基魚市過年不打烊！大啖帝王蟹、老梅綠石槽賞絕景

2018年02月09日 13:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

慶「狗」年！吃新鮮嘗美味！春節連假富基漁港魚產品銷售中心不打烊，新北市政府農業局邀請您來富基漁港走春，欣賞北台灣的海岸美景，還可品嘗各式各樣「活跳跳」鮮甜海味，讓您「年年有魚(餘)」。吃飽了別忘了運動，還可以到北海岸的富貴角燈塔、風箏藝術園區、老梅綠石槽、麟山鼻步道及石門洞走春呢！

富基魚市新風貌。（新北市漁業處提供）

現撈大花蟹。（新北市漁業處提供）

農業局表示，富基魚市是以活跳跳的現撈海鮮聞名，而且全年無休，無論過年前的漁獲採買，還是過年期間大啖海鮮美食，這裡都是不錯的選擇，生鮮活魚、龍蝦、海鰻、帝王蟹、萬里蟹及海產貝類等等各式各樣的海鮮，應有盡有。

北海道帝王蟹。（新北市漁業處提供）

不怕您吃不到，只怕您不來吃，保證讓您「年年有魚(餘)」；尤其在經過冰冷海水刺激成長後所捕撈的萬里蟹，肉質更是特別扎實與甜美，歡迎民眾在連續假期來富基魚市大啖海鮮享用美食，享受不一樣的年節氣氛。

新鮮活跳大明蝦。（新北市漁業處提供）

農業局表示，民眾來到富基魚市，可先在A棟(新鮮螃蟹的綠色系帽簷)生鮮區選購食材後，再到B棟(橘黃色系帽簷)代客料理店選擇各項食材的烹煮方式，一桌美味的海鮮大餐就上桌囉! B棟餐飲區餐廳廚房都是全透明設計，民眾可以全程觀看食材料理到上桌的過程上，讓您安心的大啖美食，搭配一旁的港邊風光，讓您享受和往年不一樣的年節氣氛。

富基魚市海鮮料理。（新北市漁業處提供）

現撈大海鰻。（新北市漁業處提供）

此外民眾到富基魚市享用新鮮海產後，還可到臨近的富貴角燈塔、風箏藝術園區、老梅綠石槽、麟山鼻步道及石門洞欣賞天然美景，春節連假2月15日至2月20日期間，歡迎闔家暢遊富基感受漁港風情，來一場開春的生態與美食饗宴！

(中時電子報)