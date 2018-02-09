不想再演戲！陳潔儀自爆離婚切金融業老公

陳潔儀鬆口去年離婚。（圖／達志影像）

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中時電子報
陳潔儀在微博抒發離婚心情。（圖／取自Kit陳潔儀微博）

45歲新加坡女歌手陳潔儀過去以金曲《喜歡你》、《心痛》走紅，4年前參加《我是歌手》復出，近日她接受新加坡媒體專訪，自爆和2012年結婚的金融業老公Han早已離婚，坦言因「不想再演戲」、不想再回應情人節計畫等敏感問題，才決定說出事實。

被譽為「新加坡國寶」的女歌手陳潔儀，1997年曾受邀演出「歌神」張學友擔任藝術總監的音樂劇《雪狼湖》，2006年後她一度淡出演藝圈，2014年參與《我是歌手》再度獲得矚目，近日她接受《海峽時報》專訪，首度鬆口自己早已恢復單身，令歌迷十分錯愕。

一向對私生活極為保護的陳潔儀，2012年底與交往13年的男友Han低調完婚，只邀請至親好友席開8桌，未料去年婚姻告吹，陳潔儀在專訪中挑明目前單身，「只有幾個非常親密的朋友知道，我的家人也是事後才知情」。

陳潔儀和老公並無小孩，如今自己說出婚變，陳潔儀說：「很簡單，我不想再回答『情人節怎麼過』這類問題」，也表示去年曾有一段非常難熬的時期，幸好靠工作與朋友排解寂寞，才讓她順利走出婚變陰影，開誠布公說明事實。

對此，陳潔儀昨在微博有感而發說：「感謝並接受上帝賜於我們生命裡所有美好的事與物很容易。但，要理解和感恩祂容許不好的人或事走進我們的生命，是相對困難的。雖然如此，我還是會嘗試感恩。我正進入人生新的階段；有很多值得我期待的，當然也有許多必須拋下的。」粉絲也為她打氣留言：「希望我們都能成為你生命裡的美好，愛你」、「你的新生活我們將忠誠守護」。

(中時電子報)

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