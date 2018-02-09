日片《跟爺爺說再見》具現日本家庭複雜性

2018年02月09日 13:32 時報周刊 溫博鈞

《跟爺爺說再見》改編新銳劇本家山崎佐保子，根據自己爺爺往生時的真實經驗所編寫而成的原創故事，並由她本人親自改編成電影劇本。她回想當時的經驗：「比起失去親人的悲傷，被留下的遺屬們，所暴露出來的真實想法與不忍卒睹的面目，更加深刻地留在我的記憶當中。如果真要說的話，我當時也並不是那麼悲傷。」

這是一個尋常家庭的故事，雖然這家人並沒發生什麼驚天動地的大事，但透過爺爺的離開，暴露出家人之間的真心話；也正因為是一家人，所以彼此更無法縮短內心距離所帶來的煩躁，以及無論如何爭吵，彼此也無法分離的羈絆。山崎透過女主角的目光，讓她審視著「性愛」、「死亡」與「生存」，然後再邁出嶄新的第一步，並會讓您感同身受、會想起珍愛家人且笑淚交織的感人之作。

相中山崎佐保子這個動人故事，並作為電影長片導演出道作品的，是曾為電玩遊戲「碧藍幻想」，以及資生堂、SoftBank等知名公司拍過多部廣告的森垣侑大。導演透露讀完劇本當下，就二話不說接下導演一職：「我一邊回想自己的爺爺奶奶，一邊思索著家人的事，在咖啡廳一口氣讀完了整個劇本，並流下了眼淚。」劇組並找來在電影、電視劇、舞台劇都有活躍表現的新生代女演員岸井友希乃擔綱女主角。

而飾演她難以相處的古怪家人們，則找來岩松了、光石研、水野美紀、美保純、岡山天音等日本影壇首屈一指的演技派演員共同演出。全片在被稱為「九州小京都」的熊本縣人吉市進行拍攝，並透過攝影師今村圭佑飽含溫暖情緒的色調與清新鏡頭，以逼真陽光色彩，細膩捕捉了綠意盎然的田園風景，也讓全片頗有是枝裕和、山田洋次等家庭派大導作品的畫面風格，讓人備感親切。值得一提的是，劇組也呼應劇情，遠赴印度恆河沿岸的城市「瓦拉納西」，捕捉這個「印度教聖地」的優美風光。

本片不僅強勢入選2017年東京影展「日本電影Splash」部門競賽單元，更榮獲橫濱電影節「最佳新導演獎」與「最佳新人女演員獎」雙料肯定。除了國內獲獎，國外也是好評滿載，入選2017年澳門影展觀摩單元之外，也獲得法國費索爾亞洲電影節（Vesoul International Film Festival of Asian Cinema）「國際評審團大獎」，以及愛沙尼亞塔林黑夜影展（Tallinn Black Nights Film Festival）「NETPAC獎」肯定，該影展評審團更給予本片高度好評：「簡單且動人地描寫失去，並強調現今日本家庭的複雜性，這部出道作品能讓全世界的觀眾都能有所感觸。」

(時報周刊)