民進黨台中危機惡化 林濁水：短期內至少有三大衝撃

台中市長林佳龍。（資料照，盧金足攝）

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中時電子報

國民黨初選盧秀燕民調勝出！而根據民調顯示台中市長林佳龍已落後盧秀燕，雖然幅度小35.8%比37.6%。但前民進黨立委林濁水表示，1998、2005，2014中央執政黨在地方選舉大敗都成了中央政權輸替先兆，都發生在總統兩任任滿推新候選人時發生，現在民進黨中市選情落後1.8%，若真的選輸，影響嚴重，是不是提前出現警訊？痛下決心決重啟核電機組能否脫困？無論如何民進黨非有大刀闊斧作為不可了。

近幾年來，中部塵霾一年比一年嚴重，引起民眾憤怒，且與2014年相比，現在中部的民眾態度軟化，多數人一定程度可以不急著廢核，而寧願減塵霾就好。林濁水在《美麗島電子報》表示，若影響台中市選情的條件無法改善，造成民進黨在台中市的危機一旦惡化，短期內至少有三大衝撃：

一、在提名候選人上，綠營在台北市將沒有多出來的能量和柯P周旋。民進黨共推柯文哲的局面將明朗化。

二、為弱化國民黨傾力攻台中，而造成台中承受太大壓力，或避免台中一旦失陷，損失過於巨大，民進黨民眾力推蘇貞昌參選新北市以求圍魏救趙或平衡局面的壓力將急劇上升，壓力恐大到蘇貞昌難以推卸。

三、選情艱困，而總統在民眾信任感只剩30.2%，不信任度達54.5%，總統本身要擔任什麼樣的輔選角色？是否站台？要小心拿捏。否則總統聲望恐進一步受傷。

(中時電子報)

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