MLB》紐媒：吉特禁員工說馬林魚在「重建」

吉特不認為馬林魚是在重建，也禁止員工們這麼說。(美聯社)

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中時電子報

馬林魚歷經大清倉後，一般外界都會覺得他們是在重建，但對執行長吉特(Derek Jeter)來說可不是如此，他甚至禁止所有馬林魚員工，不准用「重建」這個詞形容球隊的狀況，反之只能用「打造(Build)」，紐媒報導，吉特要所有人明白大家對馬林魚的認知，都是錯的。

吉特上任後，一系列做為被外界歸為馬林魚邁向重建；但據《紐約郵報》記者桑契斯(Mark W.Sanchez)報導，吉特並不喜歡這種說法，甚至要自家員工也不能用「重建」一詞。此外，吉特也把外界對他錯誤的認知，一併做澄清。

首先是買馬林魚時，吉特跟施曼(Bruce Sherman)共同出資12億美金得標，但吉特傳聞只出2500萬。吉特表示，他一直有聽到自己出資少的說法，「但我希望大家認清兩件事，第一，那不是小錢，第二，那也不是正確的數字。」但吉特到底花多少錢，他沒有透露。

接著是馬林魚在球探史考特(Marty Scott)腎臟移植住院時，決定炒他魷魚，也讓吉特被罵翻；儘管馬林魚高層宣稱，這並非吉特做的決定，但所有決策幾乎都得通過吉特才會通過。吉特解釋，因為史考特有健康問題，他不想讓史考特參與其中，「沒有理由讓他繼續做下去。」

最後吉特澄清馬林魚砍薪資、又要募集投資人，不是因為沒錢，「我們想做的是讓邁阿密的居民們一起加入我們投資球隊，這會讓我們更茁壯、成為一個組織。如果沒募到錢，到時我們已經賺進不少錢，別認為這不可能。」

(中時電子報)

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