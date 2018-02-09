搶多屏多螢商機！TBC正式推出TBC GO行動裝置APP

2018年02月09日 14:29 工商 林淑惠

搶多屏多螢商機，有線電視系統台台灣寬頻(TBC)正式推出「TBC GO」行動裝置APP，TBC的光纖寬頻用戶透過行動裝置，就可以收看到有提供授權的數位頻道內容，就將客廳的影視轉換到透過手機或平板。

TBC表示，「TBC GO」是由TBC所提供的直播頻道串流服務，不受機上盒和電視機以及室內空間的限制，透過智慧型裝置即可收看數位套餐中有授權的直播頻道。

此外，可以多螢多屏多載具，除了透過原本的機上盒在家中的電視機收看，另外還可以註冊三個行動裝置設備，家人透過自己的載具收視，不用搶電視，在家裡透過TBC光纖寬頻WiFi連線，不論在家哪個房間，也可以走來走去都能收看。

目前TBC GO取得將近50個頻道的直播授權，其中有17個頻道取得戶外授權，包括TBC旗下桃竹苗台中等五家系統台暨經銷商的在地6個自製頻道，不論是當地的小人物、弱勢團體、社區改造、風景人文美食，用戶出門在外，服務區域包括台澎金馬，TBC並正積極持續取得更多頻道的線上直播授權。

TBC執行長陳振(王民)表示，目前市面上有很多不同的線上看直播電視的APP，其中不乏非法，而部分合法的頻道內容，又不及家中數位有線電視的頻道這麼豐富，TBC GO強調電視服務能在線上讓收視戶同步看電視，讓在家看電視能夠變成行動看電視，用戶只要透過掃描電視上顯示的機上盒QR code，即可立即加入會員。

陳振(王民)表示，除了擴大爭取更多頻道授權，也正規劃推出節目Start Over時間平移和Catch-Up回看服務，收視戶就算是從一半才收看到一個節目，錯過了前面的精彩劇情，也能從頭收看，而且也可以收視過去幾天的任一個節目，未來也將會有個人雲端錄影和VOD隨選影片的服務。

TBC目前提供用戶免費體驗一個月，上市期間優惠加價購每個月69元。

(工商)