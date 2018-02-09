高雄首創「老屋勞動營」 為文資界找生力軍

經過12天同吃、同住營隊生活，學生們建立深厚感情，在修復後的海軍眷村宿舍內熱絡進行團康遊戲。（林宏聰攝）

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結訓典禮上，學生們分組限時比賽「疊瓦架屋」，展現營隊成果。（林宏聰攝）
結訓典禮上，學生們分組限時比賽「疊瓦架屋」，展現營隊成果。（林宏聰攝）
老屋勞動營學員學習編竹夾泥牆。（高市文化局提供）

高市文化局推動「以住代護」，住戶反應修復人才難找，為此，文化局首度規畫「老屋勞動營」，43位來自全國的營建科系學生，經過12天「同吃、同住、同勞動」，以篳路藍縷生活方式建立對眷村的情感，可望成為將來文資界生力軍。

高市文化局長尹立表示，台灣文化資產修復領域，很少舉辦類似「老屋勞動營」活動，這次規畫學生學生營隊，傳授傳統修復工法還在其次，更重要的是讓同學們有機會親近眷村文化，有了基本概念，為文資界埋下人才種子。

文資中心主任李毓敏說，長達12天的活動期間，43位營建科系學生齊聚新眷村文化館預定地、明德新村11號，聘請專業匠師傳授測繪、養灰、編竹夾泥牆等技法，並邀長輩教做餃子、刀削麵、蔥油餅，進行傳統大隊接力、寫春聯，體驗眷村文化。

男學生住在明德新村4號平房、女生則分住2、3號宿舍，在高雄難得的11度低溫中，採買食材、動手料理全部自己來，克難學習老屋修復知識技能，沒人提前退訓；9日營隊結訓，學生們分成3組，限時比賽「疊瓦架屋」，展現營隊成果。

遠從桃園來參加營隊的黃亭叡說，從小住在大樓，對門鄰居都不認識，這次透過體驗眷村生活，了解遠親不如近鄰的親切感，也和團隊成員很快建立深厚友誼，經歷種種「學校沒教的事」，為人生留下深刻回憶。

高市府2014年起推動「以住代護」，第一階段「人才基地」甚至吸引巴基斯坦、越南、英國籍民眾進駐，讓眷村成為匯聚人才的縮小版聯合國；其後「全民修屋」讓住戶親自參與修復過程，實現個人對眷村住宅的不同想像；這次推出「老屋勞動營」，則為高雄老屋修復尋覓生力軍。

(中時)

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