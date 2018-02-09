尋人特搜隊建功! 警方迅速掌握震災失聯人數

2018年02月09日 13:52 中時 林郁平

2月6日花蓮發生強震後，失聯人數一度高達183人，但隨即一直快速下降，到目前確認只剩下7人待援，讓救災人力與資源能集中火力支援。而能迅速掌握失聯者下落，關鍵就是警方首創的尋人特搜隊。

警方表示，震災發生後，部分通訊與電力喪失，在狀況不明的情形下，原本預估的死亡人數，可能會趨近失聯人數，但在警察局運用科技偵辦刑案的模式下 ，於最短時間內，找到並區分出最初的「單純失聯者」與真正「被困待援者」，這樣的區分，讓救難隊員，可以集中人力、設備與資源，在黃金時段間內，緊急搶救受困者，這是在經歷921與台南唯冠大樓2場震災慘痛經驗後的首創之舉。

6日震災發生後，警政署長陳家欽凌晨立即指示警政署同步一級開設，並利用科技視訊的方式，指揮第一線花蓮縣警察局，立即建立所有受災大樓住戶及住客資料，並結合外事科、防治科（戶口業務主管單位）、刑事警察大隊及花蓮分局，調集具刑事專才及各地尋人高手，成立特搜隊，並積極協調電信公司，迅速調查及分析，以快速過濾，掌握可能受困的人數及住戶名單。

特搜隊利用警政署「勤區查察系統」，彙整出商校街翠堤大樓、國盛六街2號及41號等所有戶籍資料，分頭聯繫設籍於住戶狀況，未留電話者，則由刑事警察大隊以偵辦刑案方式，經由關聯式分析平台系統，調查親屬聯絡方式，請親屬協助追蹤住戶位置，而未設籍之暫住戶、租房客等，則協請台電公司調閱用戶資料，提供聯絡電話，另有關外籍住戶及旅客，則協請移民署查閱來台登錄相關紀錄，以取得聯絡方式，逐一用電話查詢，並比對各醫療院所及收容中心就醫及安置資料，將初期失聯者，逐一排除。

看到失聯人數持續下降，署長陳家欽肯定花蓮縣警察局，能夠貫徹他的構想，在最短的時間內完成編組，並分工合作、發揮專業以協助救災，他感到十分欣慰。

截至目前雖仍有7人仍失聯，但都位於漂亮旅社的樓層，可以讓搶救隊伍，能有更明確的方向，也展現了警方利用科技，協助救災的創新模式，令陳家欽說：「謝謝花蓮的警察弟兄們！ 你們作到了，我以你們為榮！」

(中時)