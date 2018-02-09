更生人年貨市集開張 浪子回頭賣「大哥麵包」

2018年02月09日 13:54 中時 吳堂靖

更生人現場揮毫寫春聯，吸引民眾駐足欣賞。（吳堂靖攝）

農曆春節將屆，台灣更生保護會新北分會與新北地方檢察署攜手舉辦「更生之友年貨市集」，現場攤位超過20攤，販售手工麵包、麵線、藍染等，更有大哥現場揮毫寫春聯，吸引民眾駐足圍觀，瀰漫濃厚春節氣氛，市集也將捐出部分所得，協助更多更生人重生。

「更生之友年貨市集」活動在欣欣合唱團的歌聲中正式開張，市集除了販售台北看守所學員製作的商品外，另有申請創業貸款的更生人擺攤，小安（化名）表示，服刑期間結識幾位愛好藝術的夥伴，出獄後合組「極限創意藝術中心」工作室，透過直播方式販賣字畫，期盼能獲得大眾支持。

「來哦！天冷喝杯手工桂圓薑茶」更生之友劉祐誠表示，10多歲就開始闖禍，販毒、協助偷渡等，人生有3分之1都在監獄度過，服刑期間於所內才藝班學習做麵包，出獄後幸好有許大偉檢察官、更生保護會等單位協助，才能自行創業，推出自有麵包品牌「大哥手作工坊」，重新站穩腳步。

劉祐誠笑說，以前一天可以花6、70萬元，生活的渾渾噩噩，日子也過得提心吊膽，剛創業初期到新竹夜市擺攤，一天只賺300元，落差非常大，但想重新開始的信念，加上家人、朋友的支持，終於逐漸打響名號，最近剛考完乙級烘焙西點，期盼能有好成績。

法務部保護司長羅榮乾、台灣更生保護會董事長王添盛、新北地方檢察署檢察長朱兆民、新北地方法院長葉麗霞等人均到場參與。王添盛表示，希望透過社區活動與創業貸款，協助更生人重返社會，期盼民眾給予更多支持，讓社會充滿更多愛與溫暖。

(中時)