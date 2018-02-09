勞動部春安檢查 對兩家客運開罰3至30萬

2018年02月09日 14:28 中時 廖德修

勞動部春安聯合檢查今天在北中南同步展開，北部由次長蘇麗瓊帶隊，突襲台北轉運站的客運業者，結果發現有3家業者違反《職業安全衛生法》規定，預防過勞的相關計劃不明確，會先要求改善，再不合格就開罰3至15萬元。2家業者則為員工加班超時，將先接受業者申訴，若未通過就可裁罰3至30萬元。

蘇麗瓊表示，勞動部與台北市勞工局上午就開始抽查客運業者，共有國光、統聯、和欣、阿羅哈、葛瑪蘭等5家。除了上述明顯違規事項，還有客運員工來往於辦公室與車道之間時警示燈不明顯，恐會發生危險，也將要求台北轉運站改善。

勞動部職業安全與衛生署長鄒子廉以及台北市勞工局副處長梁蒼淇則說，兩件員工超時工作的案例是有人單日工作12.5小時，略為超過上限12小時的規定；還有人單月加班49小時，也超過不得逾46小時的規定。由於都已進入行政程序，暫不公布究竟是哪些業者違規。

為了證明不是事先套招，檢查小組還對一位即將出勤的司機做酒測，確認通過才准開車。業者表示，除了酒測以外，也會要求司機量血壓，確保是在健康狀態下執勤。

蘇麗瓊說，實行春安檢查，處罰並不是目的，而是要提醒業者注意安全，改善工作環境，這才是真正的目的。尤其年關將近，春節期間會有更多的運輸需求，呼籲事業單位務必確保勞工安全，對於工時與防範過勞等都要符合法規。

此外，今天的春安檢查的對象除了台北轉運站，台中是針對量販店，高雄則為石化廠區。

(中時)