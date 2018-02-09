治安無假期 中市警民聯手維護春節安全

2018年02月09日 13:57 中時 王文吉

豐原分局副分局長劉其賢主持協勤民力交流聯誼茶會。（王文吉攝）

豐原分局副分局長劉其賢頒發獎學金，鼓勵協勤人員的子女努力向學。（王文吉攝）

清水分局舉辦「防制酒駕宣導暨酒精檢知棒說明座談會」，邀餐廳、計程車、酒測器材等業者探討酒駕源頭管理。（王文吉翻攝）

和平分局前往麗陽營區特戰訓練中心舉辦交通安全宣導。（王文吉翻攝）

2018年「加強重要節日安全維護工作」自8日22時起起跑，為期15天，為強化金融機構安全，台中市大甲分局即日起起針對各金融機構執行定點守望勤務，展現維護治安、守護春節金融安全決心。

因詐騙猖獗，大甲警方也藉金融守望勤務加強關懷提問，阻止民眾遭詐騙，另請民眾留意可疑車手線報，提供警方查緝詐騙嫌犯。警方提醒民眾，春節前後如提領大額現金，可向所轄各派出所申請護鈔，外出旅遊期間也可申請警力加強巡邏，維護家戶安全。

豐原分局舉辦協勤民力交流聯誼茶會，副分局長劉其賢宣示「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大任務之決心，期許民防、義警等協勤弟兄們，一同協助落實金融機構守望勤務，以警民聯手方式，強化維護金融機構「防竊、防搶、反詐騙」等安全勤務。

劉其賢並頒發台灣省義勇人員安全濟助基金會所提供的105學年度獎學金，鼓勵協勤人員的子女努力向學，其中頂街派出所民防分隊幹事黃文龍3名子女分別獲頒大學組及高中組獎學金。林志誠表示，獎項原本只有7個名額，為感謝民防、義警協勤辛勞，另增設16個名額，期許獲獎同學在課業、為人處事上更加精進。

為貫徹台中市長林佳龍防制酒駕決心，清水分局舉辦「防制酒駕宣導暨酒精檢知棒說明座談會」，分局長高誌良邀請轄區28間餐廳業者、6間計程車行業者、3間酒測器材商及11位派出所主管，一同探討酒駕源頭管理。

高誌良表示，酒駕處罰加重，但仍層出不窮，他除感謝清水福宴餐廳購置酒精檢知器，發動自主酒測，也呼籲餐廳業者在經商之餘，也善盡社會責任，主動幫客人初步酒測，勸導勿酒後駕車，並代叫計程車或代理駕駛，從源頭杜絕酒駕行為。

和平分局前往麗陽營區特戰訓練中心舉辦交通安全宣導，交通組長曾憲晴以「尊重路權、禮讓行人、酒後不開車」為主題向官兵們宣講，內容生動活潑，並以實用的按壓式充電手電筒進行有獎徵答，使官兵們映像深刻，對於交通安全有更進一步的認識。

和平警分局長陳永昌表示，警方一直很重視轄區交通安全，希望透過各種機會宣導，深化民眾交通安全觀念，希望大家都能遵守交通規則，共同營造「人守法、路順暢、車安全」的交通環境，以維護用路人安全，減少交通事故發生。

(中時)