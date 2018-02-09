駛出愛心！排班秀傳醫院的台灣大車隊司機們捐贈輪椅

2018年02月09日 14:29 中時 吳敏菁

在彰化市秀傳醫院大門前排班的台灣大車隊計程車司機，看到患者因行動不便常需借用院方的輪椅，捐出血汗跑車的辛苦錢，籌資3萬元購買10部輪椅捐給秀傳醫院。（吳敏菁攝）

在彰化市秀傳醫院大門前排班的台灣大車隊計程車司機，看到患者因行動不便常需借用院方的輪椅，捐出血汗跑車的辛苦錢，籌資3萬元購買10部輪椅捐給秀傳醫院。（吳敏菁攝）

駛出愛心！在彰化市秀傳醫院大門前排班的台灣大車隊計程車司機，看到患者因行動不便常需借用院方的輪椅，捐出血汗跑車的辛苦錢，籌資3萬元購買10部輪椅捐給秀傳醫院，司機的愛心讓醫護人員和病患都感動。

８日舉行捐贈儀式，秀傳醫院行政副院長許惠美說，醫院每天平均要借出100個輪椅，但是輪椅數量有限，台灣大車隊排班的司機們，主動發現了患者的需要，籌資捐獻，把小黃四輪的愛延長，今天進出的病患、家屬看到司機們的心意，都不禁豎起大拇指，直說你們真棒。

台灣大車隊台中分公司經理張森雄說，車隊的司機們在秀傳醫院大門前排班，看到老弱病患上、下車不方便，除了主動伸出雙臂幫忙，看到有些輪椅老舊，決定買新輪椅。

「有好的想法，就馬上付諸行動吧！」台灣大車隊排班的隊長許泰山說，計畫一提出，排班的30名司機都響應，認同助人為快樂之本，我們就捐吧！

車隊司機王于誠說，開車賺的錢不多，但是人生以服務為目的，生活上節省一點，能夠幫到有實際需要的人，就是最開心的事情了，更希望愛的車輪轉動，轉動社會更大的愛心，更祥和、更溫暖。

「揪感心！」病患說，司機辛苦載客之餘，還能細心的關懷到需要角落，讓人感到很有愛。

(中時)