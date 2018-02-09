高市環保局呼籲春節前做檢查 防油品洩漏

2018年02月09日 14:30 中時 林宏聰

春節假期汙染防治不放假！高市環保局提醒業者，最後確認貯油場的維護及防範措施，以防止油品洩漏，造成河川水體汙染，否則不僅春節過得不安心，更可能擔負36萬至210萬元清除成本，另依情節嚴重程度處1萬至600萬元罰緩。

業者設置於地面上的油品貯存設施，容積合計達200公升以上，即為《水汙染防治法》中明列的「貯油場」管制對象，須依法於貯存設施底部鋪設水泥或不滲透材質舖面，四周設置防溢堤，並準備預防疏漏汙染相關器具，且應定期進行維護。

環保局長蔡孟裕表示，水汙染緊急應變通報案件中，以油汙洩漏事件最多，去年5月底，和桐化學廠區煤油洩漏，沿後勁溪綿延長達6.69公里，後續清除工作花了5天以上，環保局依《水汙法》28條規定，裁處業者600萬元罰鍰。

蔡孟裕強調，油品洩漏發生原因大多是防溢堤或管線破裂、貯油槽液位計故障、或人為作業疏失，由於春節期間工廠留守人力較少，提醒業者務必在假期前做好預防、整備工作，並建立通報應變機制，才能降低風險。

環保局強調，過年期間環保報案專線「0800-066-666」不打烊，人員輪值作業，呼籲業者若有洩漏情形發生，一定要依規定通報，並採取緊急應變措施，當然首要工作是做好預防措施，否則一旦洩漏，恐將面臨高額清除成本及600萬元以下罰鍰。

(中時)