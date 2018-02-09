政府認證 天秤座、天蠍座、雙魚座最易受騙

2018年02月09日 14:39 中時 張理國

年關將近，許多民眾都有年節購物需求，內政部提醒，廣大的年節商機也是詐騙集團積極出動的時刻，民眾於購物時務必審慎留意，千萬別讓詐騙集團有機可趁，如有任何疑問，歡迎隨時撥打165反詐騙諮詢專線查詢。另內政部也針對去(106)年度網購受詐騙者進行相關分析，發現如果以星座來看，天秤座、天蠍座、雙魚座(男性)似乎最容易受騙上當。

內政部表示，經165反詐騙諮詢專線統計，去年度民眾因假賣家在網路上拍賣，下訂付款後卻上當受騙的案件數共有3,577件，其中包含付款後賣家人間蒸發、賣家要求加LINE私下交易、臉書一頁式廣告標榜貨到付款卻收到劣質品、打著限量出清廣告卻在民眾付款後移除網頁、假冒賣家交易卻未發貨等情形，提醒民眾應多加留意。

內政部進一步分析上述詐騙被害者的星座特性，發現以下3種星座的網購族，是去年網路購物被詐騙比例最高的星座：

第1名「天秤座」：可能因天秤座較易受到網路上新奇事物的吸引，且較常選擇便利的網路購物方式，加上較願意相信別人，因此較容易受到網路購物詐騙話術吸引、失去警戒心，而成為去年網路購物被詐騙第1名。

第2名「天蠍座」：比起網路下單，天蠍座似乎更容易受到「加LINE私下交易享優惠」吸引，因此被詐騙集團利用低價方式吸引上鉤，成為去年網路購物詐騙被害第2名。

第3名「雙魚座(男)」：雙魚男是去年網路購物受騙第3名，反觀雙魚女倒是12星座中最不易受騙星座。可能因雙魚男猶豫不決的個性喜歡在網路比價、購買3C商品，高單價的3C商品卻是詐騙集團最常利用低價吸引民眾購買的產品，因而容易掉入歹徒的詐騙陷阱。

內政部提醒，假網拍往往是過年前後最常見的詐騙手法，現在各大知名網路購物平臺為了避免民眾網路購物交易糾紛，紛紛推出第三方支付方式，而透過社群軟體、社團分享或加LINE私下交易購物則沒有任何保障。

此外，民眾在使用便利的網路購物方式時，更應提高警覺，看到賣家要求「加LINE私下交易」、「特價商品、限量出清」或「遠低於市價行情的3C商品」等，千萬不要貪小便宜，可多參考內政部警政署165全民反騙網及165反詐騙App提供的相關資訊，有任何疑問也歡迎撥打165查詢。

(中時)