「OST女王」白智英演員老公涉毒 驚傳機場被捕

白智英老公鄭錫元驚爆涉毒被捕。（圖／達志影像）

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中時電子報
鄭錫元過去演出《屋塔房王世子》走紅。（圖／取自新浪微博）

「韓國OST女王」41歲女歌手白智英5年前完婚，嫁給小9歲、曾演出《屋塔房王世子》的鄭錫元，兩人育有一女，今(9日)韓媒報導，鄭錫元疑在澳洲飯店吸食冰毒，昨晚在仁川機場被逮，目前仍在偵訊中，而白智英稍早透過公司表示，為了守護和歌迷的約定，明預定在首爾奧林匹克的演唱會將照常舉行。

白智英過去曾演唱過《IRIS》、《祕密花園》等主題曲，首首經典，因此被封「OST女王」，然2001年底她被曾任她經紀人的前男友報復，將兩人發生性行為的偷拍影片散布出去，導致白智英演藝事業大受打擊，直到2006年才復出成功。

感情路不太順遂的白智英，2013年帶球嫁給演員鄭錫元，未料在4個月時小產，夫妻倆一度為此心碎，直到去年5月才再接再厲生下一女，原以為人生應就此一帆風順，今卻傳出老公鄭錫元設毒被捕，對此，公司表示：「警方正在調查鄭錫元上週去澳洲時，在朋友在喝酒時是否有吸入毒品，會誠實配合調查」，而白智英先前曾因懷孕取消開唱，如今二度開唱在即卻爆丈夫被捕，稍早白智英回應：「將按計畫開唱，目前正和鄭錫元公司工作人員開會中」。

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(中時電子報)

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