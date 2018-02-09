麗寶樂園石虎花燈亮相 獨家發送「點頭狗」提燈

2018年02月09日 14:59 中時 王文吉

石虎家族花燈亮相，已有遊客迫不及待搶先賞燈。（王文吉攝）

麗寶樂園石虎家族花燈亮相，左起依序為虎媽、虎爸、樂虎及來虎。（王文吉翻攝）

台中市政府今年不發送小提燈，麗寶製作萬盞可愛「點頭狗」超萌小提燈，消費滿額就有機會獲得。（王文吉翻攝）

麗寶樂園展出「喜出旺外愛狗狗」主題花燈，造型別具巧思。（王文吉翻攝）

賀新春迎元宵，麗寶樂園即日起展出8座人氣主題花燈，包含石虎家族、台中在地特色風情及狗年應景花燈，讓民眾提早賞燈賀新春。由於市府今年無發送小提燈，麗寶豪氣回應市民心願，自掏腰包製作萬盞可愛「點頭狗」超萌小提燈，春節期間限量獨家發送。

今年春節有6天連假，園方特地在串連OUTLET、飯店、樂園的樞紐道之驛廣場，推出中台灣元宵燈會主題花燈春節搶先看，搭配台中市府燈會宣傳，免門票即可飽覽8座Q萌花燈。

花燈呈現台中豐富多元的人文特色，由人氣最旺的花博吉祥物石虎家族領軍拜年，象徵「五福臨門慶元宵」，也有可愛的日本不倒翁造型「狗來福」花燈、金黃色圓滾滾的招財鳳梨狗「狗來旺」花燈，象徵運旺時盛。

為滿足台中市民的殷殷期盼，園方自製狗年小提燈「點頭狗」，小巧可愛，還會上下點頭擺動，既討喜又喜氣，渡假區消費滿額就有機會獲得限量提燈，春節期間每日前100名入園還可免費領取。

除夜間可賞花燈，樂園打造全新「夢想奇幻旅程」特技秀，運用擬真投影技術還原叢林冒險的追夢故事，融合曠野環場音效、炫目燈光、高空特技等動作，創新的舞台效果令人期待，還有全新的「POPA魔法奇幻大遊行」，春節期間營業至晚上8點，天天都有璀璨煙火秀。

渡假區春節吸客花招盡出，樂園及摩天輪有「10歲以下免費玩樂園、搭摩天輪」；outlet舉辦「伴手禮專區」搶賺過年送禮財；賽車場攜手車商，推出「越野Off Road」賽車試駕；飯店則有全新「卡通主題房」，搶攻萌商機吸引貴婦包房寵兒。

麗寶樂園副總經理王永豪表示，渡假區宛如超級娛樂城，可滿足不同年齡層的玩樂需求，搭配全園區消費滿額即可抽百萬奧迪名車的消費策略，預估寒假春節期間，渡假區將可衝出百萬人潮。

(中時)