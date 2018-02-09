黑道大哥秘製腿庫懷念阿嬤味 邊吃邊淚流

2018年02月09日 14:56 中時電子報 綜合報導

區區腿庫飯，竟轟動江湖事！「大四囍」原來藏的不只老闆懷念阿嬤祖家傳美味，這位江湖大哥級老闆還誓言，只要吃到他做的腿庫飯，連快火拼的兄弟都會邊吃邊淚流地握手言和，可以阻止社會事件的發生。

之所以會這樣誇口事出有因，光看店名「大四囍」傳統又喜氣，但只要一踏進店門，卻立即被卻有著「黑道大哥」般懾人氣勢的老闆給驚嚇到！不只是上門的客人看了嚇到，連老闆徐小明的家人都不明白，為什麼明明出身書香門弟，爸爸是金融界資深經理人員和教育訓練專家，卻養出一位黑道味十足的後代。

不過在徐小朋大哥般的外表下，卻藏不住一顆熱愛打造傳統美食的心，當年他放棄五光十色的媒體業，毅然投入辛苦的餐飲界中闖盪，誓言要用鐵漢柔情般的心來做食物，打造屬於自己的「腿庫幫派」！

腿庫幫每天都用現滷的腿庫、雞腿，再搭配士林大香腸，店內食物常常到下午就銷售一空，徐老大天不怕地不怕，就怕上市櫃公司一次就訂購幾百個腿庫，就會讓晚來的老饕們望眼欲穿，想吃又吃不到直想捶心肝！前國手陳致遠、秀琴夫妻檔更獨鍾他們的手炒辣椒，常常在臉書一口腿庫一口辣椒直播推薦。徐老闆說，腿庫等美味的關鍵是食材新鮮外，一定要配上中藥調配，最後再淋上阿嬤私傳的獨家紹興酒醬汁，讓人一吃淚流！「大四囍」新北市中和區秀朗路三段72號。

(中時電子報)