學測英文第45題 選B確定不給分

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旺報

學測英文第45題雖經原文作者之一反映答案應該是B，大考中心9日表示經過開會討論之後，確認本題答案是C，選B不給分。

學測英文閱讀測驗第45至48題是題組，改寫自時代雜誌《Time》，敘述西尼羅病毒熱（West Nile）在美國爆發，第45題的「本文主旨」答案是C：West Nile and the conditions its virus thrives in（熱帶疾病西尼羅病毒及其病毒易滋生的條件）。

有出版社向原作者Bryan Walsh寫信詢問原意，對方回答：「我認為是B，主要在討論政府的處理效率問題。」表示文章主旨是政府的處理效率問題，像台灣瘧疾，雖然天氣氣候變化會影響病毒傳播，但最終是歸結政府問題，答案B比較好。

大考中心9日發聲明稿表示，該題經過1月27日及2月5日兩次會議討論，10會列席的大學英語或外語教授皆認為本題答案應該是C。

大考中心表示，首先，本題選文是由兩篇來源文章大幅刪改而成，從2000字改到330字，因此應依刪改後的文意脈絡與內容訊息判斷。

文章的第三段提到，西尼羅病毒的蔓延與天氣有很大的關係，經濟因素也扮演一個重要的角色，第四段進一步舉出另一個因素是政府有沒有能力與決心處理這個疾病。

大考中心表示，命題意旨在於評量全文理解，僅有選項C符合所有內容訊息，是唯一正確答案；選項B「West Nile and governmental efficiency（熱帶疾病西尼羅病毒及政府效率）」僅涵蓋第四段的第三個熱帶疾病蔓延因素，不符試題意旨。

(旺報)

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