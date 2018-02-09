日警鎖定 被盜虛擬貨幣在紐西蘭頻繁交易

2018年02月09日 15:30 中時 黃菁菁

日本虛擬貨幣交易所「Coincheck」被駭價值約580億日圓的虛擬貨幣「NEM」，這些NEM流出的帳戶近日與紐西蘭的交易所之間頻繁往來交易，可能是駭客用盜來的NEM換取其他虛擬貨幣。日本警視廳擬透過這些往來的帳戶，鎖定駭客的身分和所在地。

《朝日新聞》分析之前NEM外流帳號的交易記錄，發現8日清晨這些NEM被分散至45個帳戶保管，可能是為了逃避相關單位的監視，再由這些帳戶匯到美國、捷克等9個貨幣交易所，每次大概匯相當60萬至90萬日圓的虛擬貨幣。

這些交易當中，只有紐西蘭的交易所不僅匯出還匯入，且2月1至8日共21次從NEM外流帳號匯款到紐西蘭的帳號。

報導指出，匯到紐西蘭的NEM很可能已換了其他的虛擬貨幣，然而外界無法確認交易所內的動向。熟知虛擬貨幣的組織架構之網路保全專家杉浦隆幸向朝日表示，駭客可能以前就在紐西蘭開戶，為的是想在得逞後交換其他的虛擬貨幣。

在虛擬貨幣交易所開戶時，必須登記姓名、電郵，大筆的匯款手續還需要確認本人身分的文件，當時連上網的IP位址等資料也可能還在，說不定能從中獲得一些鎖定駭客身分的有力情報。

此外，近日地下網站發現有可疑的訊息，指「想以低價抛售LEM」。有專家指出，利用地下網站交換虛擬貨幣的話，買賣雙方都很難被鎖定，故很可能是駭客想透過地下網站洗錢。

(中時)