TBC推出行動裝置APP 多屏多螢看電視隨時隨地伴你行

TBC推出「TBC GO」行動裝置APP多屏多螢看電視，隨時隨地伴你行！（陳世宗翻攝）

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隨著IPTV以及行動裝置OTT網路電視的普及，TBC今天推出全新的 『TBC GO』APP服務！TBC的光纖寬頻用戶透過行動裝置收看有提供授權的數位頻道內容，將客廳的影視轉換到透過手機或平板，延伸到家裡每個角落，就算出門也可以繼續收看。

TBC執行長陳振珉表示，『TBC GO』是由TBC所提供的直播頻道串流服務，不受機上盒和電視機以及室內空間的限制，透過智慧型裝置即可收看數位套餐中有授權的直播頻道，享有更彈性的收視自由度；可以多螢多屏多載具，透過原本機上盒在家中電視機收看。

另外還可以註冊三個行動裝置設備，家人透過自己的載具收視，不用搶電視，在家裡透過TBC光纖寬頻WiFi連線，不論在家哪個房間，走來走去都能收看，而且還有熱門強片排行榜，讓用戶知道現在最夯的節目是什麼，跟上潮流不落人後。

TBC GO取得將近50個頻道的直播授權，有17個頻道取得戶外授權，包括TBC旗下桃竹苗台中等五家系統台暨經銷商的在地6個自製頻道，不論是當地的小人物、弱勢團體、社區改造、風景人文美食，用戶出門在外，只要是國內台澎金馬，隨時隨地都可享受。

陳振珉說，TBC推出『TBC GO』讓我們電視服務能在線上讓收視戶同步看電視，且以台灣手機和平板的高普及率來看，大眾的收視行為已經從固定坐在客廳看電視，改變走動式看電視，TBC整合頻道在『TBC GO』APP上，讓在家看電視能夠變成行動看電視，用戶只要透過掃描電視上顯示的機上盒QR code，即可立即加入會員。

為慶祝TBC GO上市，只要是TBC數位套餐或光纖寬頻用戶，TBC都會幫用戶付費給頻道商開啟授權讓用戶免費體驗一個月，如果用戶要購買該服務，上市期間推出優惠加價購每個月只要69元，不但家中的數位機上盒可以開啟授權收看GO豪樂套餐，同時行動裝置也授權收視，讓用戶多屏多螢看電視。

(中時)

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