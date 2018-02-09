打造遊艇樂園第三部曲 「遊艇基地營運管理參考手冊」出爐了！

航港局為促進我國遊艇基地及產業發展相當費心。(航港局提供)

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交通部航港局為促進我國遊艇基地及產業發展，繼完成首部曲「臺灣遊艇基地整體評估規劃」與第二部曲「遊艇碼頭設施規劃及設計參考手冊」之後，第三部曲「遊艇基地營運管理參考手冊」業已印製出爐，運用該三份規劃研究成果，已初步完成遊艇基地開發及經營管理單位興建、營運管理的參考藍圖。

航港局表示，105年9月完成「臺灣遊艇基地整體評估規劃」，將我國遊艇基地開發型態依所在地之港址條件、腹地規模及周邊遊憩活動之發展條件等，訂定包括等級1「綜合遊艇港及渡假旅館」、等級2「遊艇港及服務中心」及等級3「簡易遊艇港」等三類遊艇基地，並評選出北、中、南、東及離島基地場址；並於同年12月完成「遊艇碼頭設施規劃及設計參考手冊」，作為遊艇基地開發建設參考。

為使台灣遊艇基地經營管理與整體評估規劃能有所連結，航港局參考「臺灣遊艇基地整體評估規劃」的基地分級，委託財團法人船舶暨海洋產業研發中心辦理「遊艇基地營運管理參考手冊」研究案，研究期間除蒐集國內外遊艇經營管理案例，並廣邀相關遊艇碼頭開發及經營業者提供建言。

該局已於106年12月完成總結報告，針對我國遊艇基地彙整歸納出6大營運管理面向，分別為經營業務管理、硬體設施管理、職業安全管理、顧客服務管理、風險評估管理與環境保護管理，並細分42子項逐一說明營運管理重點，參考手冊已分送相關機關(構)、單位參考。

航港局指出，期望「遊艇基地營運管理參考手冊」可為我國遊艇產業之基地管理奠立基礎，進而打造遊艇相關產業經濟圈，提供國人休閒遊憩的好選擇。對遊艇基地營運管理有興趣的民眾，可至交通部航港局網站下載完整的手冊內容參閱。

(工商)

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