樂齡爺奶學電腦 馬鳴國小成立數位機會學習中心

2018年02月09日 15:31 中時 王文吉

阿嬤學用電腦！馬鳴國小舉辦數位機會學習中心說明會，許多頭髮斑白的長輩躍躍欲試。（王文吉攝）

台中市外埔區馬鳴國小獲教育部核准成立數位機會學習中心，對於期待網路行銷農產品的農民及提昇數位生活水平的長者是一大福音，連84歲的阿嬤都躍躍欲試，希望在數位時代能夠獨立自主。出面爭取的市議員吳敏濟則希望農民善用數位科技，強化行銷能力，把屬於自己的利潤賺回來。

校方9日上午舉辦數位機會學習中心說明會，特別安排師資指導有意報名的阿嬤們，並由學生擔任助教，一對一協助指導電腦操作。學員之一的84歲阿嬤林容代年輕時是洋裝裁縫師，她希望自己在數位時代能夠獨立自主，不必凡事都依賴年輕人代勞。

校長李勝億簡報指出，數位學習中心招生分進階與基礎二班，進階班目標是讓學員親自做到農特產品行銷設計，於年底的花博展區展售，學習line的社群行銷、FB網路直播。

李勝億進一步介紹，基礎班課程規劃有手機、平板APP及電腦基本知識輕鬆學，建構社群媒體與親朋好友建立聯繫管道，利用GOOGLE MAP規劃旅遊行程等，課程實用易學，對年長者很有吸引力，許多人已經迫不及待要報名參加學習了。

吳敏濟表示，外埔屬於農業偏鄉，農民忙於田間工作，鮮少有機會接觸數位知識、網路行銷、社群行銷，馬鳴國小數位學習中心成立機會難得，長輩來學習實用的數位生活技能，下載公車APP，搭公車不用等，也可以利用網路搜尋探訪人間仙境，讓退休生活更多采多姿。

教育局承辦督學李昭嫻指出，教育部的數位機會學習中心名額有限，審查非常嚴謹，吳敏濟議員1年前就開始詢問外埔區各校承辦的意願，後來與馬鳴國小一拍即合。李勝億來自於都市，深感數位落差太大，願意開放校園共學，教育部評審委員被熱情感動，以第一順位核准。

(中時)