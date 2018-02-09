台灣大車隊小黃順風車 合法優惠春節返鄉首選

2018年02月09日 15:21 工商 張佩芬

春節返鄉人潮多，雖然高鐵及台鐵相繼預售春節車票，但一票難求讓許多民眾怨聲連連，台灣大車隊因應春節民眾返鄉搭車需求，於即日起推出小黃順風車返鄉服務，民眾可以搭乘司機返鄉順風車一起回家，未來乘客只要有長途交通的需求，也可以上來找好康、搶便宜。

此外，春節期間台灣大車隊祝大家平安過好年，有多個平安優惠搭車活動，在2月17日、3月3日、3月10日及3月17日(一共四天)，在大台北地區各有250台免付車資計程車。幸運搭乘上的乘客只要行駛於雙北市區內，車資皆由17 Media代為付費；過年期間在55688 APP直接點選多元計程車，完成搭乘，還可抽55688元，週週還抽500元，並加碼送星巴克禮物卡；一連串活動，就是要讓乘客平安過好年。平安優惠搭車活動詳情請上台灣大車隊官網或官方粉絲團。

台灣大車隊為充分體現共享經濟的模式，推出了小黃【順風車】服務，乘客透過55688 APP就能連結到順風車搭車優惠資訊；順風車顧名思義就是順路一起搭車，適合長途搭車需求的乘客，不用煩惱花費大筆的包車費用與轉乘時間，只需要補貼司機油錢費用，就能輕鬆搭車，省時又省錢又環保，更享有優質的搭車服務！

台灣大車隊為台灣第一品牌的計程車派遣公司，推出的「小黃順風車」服務為合法營運，乘客享有優質的搭車服務及安全舒適的乘車環境，除了嚴格管理司機外，在乘客的安全保障台灣大車隊也相當用心，擁有24小時監控系統、GPS衛星定位系統、安心簡訊，以及55688 APP三大安心功能，讓乘客在搭車上獲得安全保障。除此之外，在數位支付更是領先業界，多元的支付方式讓搭車變得輕鬆便利。

台灣大車隊為因應春節返鄉，於即日起推出小黃順風車返鄉服務，台灣大車隊貼心為乘客解決返鄉困擾，推出了小黃【順風車】服務，搭乘台灣大車隊司機順風車一起返鄉，不但最高享有比平時搭乘小黃3折左右的車資優惠，又能馬上和家人團聚，溫馨的搭車服務是春節返鄉的最佳選擇。

要如何使用小黃順風車服務呢？乘客透過55688 APP上的【順風返鄉優惠】，進入go2gether大車隊拼車網站上即可看到所有司機刊登的順風車行程，搜尋是否有和自己時間及地點相符合的行程路線，司機透過車機訊息媒合後，乘客將會收到司機確認簡訊，於約定時間地點完成搭乘後，進入55688 APP信用卡功能，並點選車載媒體上的【55688 APP】圖示，掃描QR code即可付款。

(工商)