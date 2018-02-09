涉貪汙一審判16年 立法院前祕書長林錫山5000萬交保

立法院前祕書長林錫山。（報系資料照片）

友善列印
中時

立法院前祕書長林錫山涉收回扣貪瀆案，一審將他判刑16年，案經上訴，高院審結訂3月宣判，由於他的羈押期屆滿，高院審理後認為，他雖仍有逃亡之虞，但他已交回犯罪所得，並提供2億1864萬多元的財物擔保，裁定讓林以5000萬交保，限制出境及住居，每周3次到派出所報到。

林錫山被控主導立院多起電腦軟硬體設備招標案，2012年初找上網遠科技負責人李保承，向他表示「去年做得不錯喔，借我300萬可以吧？」「不然你沒材調（台語，意指能力），就不要做！」

李為取得其他標案，從2012年至2015年元月，分8次給林錫山回扣3950萬元；林陸續透過親信陳亮吟等人探詢網遠科技的意見，再替其量身打造標案，或洩漏招標文件、規格協助取得立院招標案。

此外，林錫山平均年薪283餘萬，且全數用來繳交貸款，但他卻自2012年起，3年內現金增加2億3618萬6920元，分別藏放個人、妻兒、他人提供共32個銀行帳戶內，涉及財產來源不明罪。北院認為林位居要職，竟為貪圖私利，收取回扣後協助特定廠商取得標案，將他判刑16年。

案經上訴，高院日前已辯論終結訂於3月29日宣判，由於林的羈押期屆滿，高院9日召開延押庭，合議庭認為林男仍有逃亡之虞，但考量他已交回犯罪所得3950萬元，且提供2億多元的財物擔保供日後没收，考量刑事司法權及被告人身自由的私益，經權衡後裁准讓他交保。檢不服可抗告。

(中時)

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