韓庚34歲生日公開戀情 女友中美混血曾演《戰狼2》

2018年02月09日 15:10 中時電子報 蔡曉婷

韓庚、盧靖姍陸續發文認戀。（圖／取自韓庚、盧靖姍CelinaJade微博）

盧靖姍去年發文感謝韓庚。（圖／取自盧靖姍CelinaJade微博）

大陸男星韓庚今(9日)過34歲生日，稍早他在微博公布戀情，說：「你好，34歲。你好，我的女孩」，並標註《戰狼2》32歲中美混血女星盧靖姍帳號，而盧靖姍稍後也用一樣文體反標註韓庚，兩人公開認戀，讓粉絲討論炸了。

韓庚2009年閃電退出韓團「Super Junior」，回到家鄉大陸發展，同年傳出他與大兩歲、後來嫁給嘻哈歌手PG One的李小璐過夜，2015年被爆和時尚集團董事長助理李冰玉同居，隔年又爆和名錶公關蔡雨帆同房6小時，但最後都不了了之，今韓庚過34歲生日，首度公開真命天女就是演出過《戰狼2》的女星盧靖姍。

中美混血的盧靖姍，父親是美籍功夫演員羅伊霍蘭（Roy Horan），曾參演李小龍遺作續集《死亡塔》，而盧靖姍從小也對演藝圈有興趣，14歲便因贏得歌唱比賽，成為小室哲哉弟子，並發行過1張單曲、1張唱片，2007年受邀與天后安室奈美惠同台，去年則因演出《戰狼2》受矚目，據悉兩人去年9月在金雞獎上認識，當時女方還發微博感謝韓庚扶她下樓梯，但上月韓庚接受專訪時仍稱單身，未料今閃電宣布死會，引發網友熱議。

(中時電子報)