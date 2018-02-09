震後花蓮校園搶修 教長潘文忠：3天內經費到位

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旺報

「0206花蓮地震」造成花蓮地方多所中小學校建物災損，教育部緊急撥出新台幣3000萬元搶修經費，希望2月21日能正常開學。教育部長潘文忠9日表示，3天內經費到位。

「0206花蓮地震」災損情形，教育部學務司統計，至9日14時止，受災學校共計195校，花蓮縣49校較多，新北市30校次之，苗栗縣19校再次之；災損金額初估1億2521萬餘元，花蓮縣中正國小、中華國小、美崙國中較嚴重。

潘文忠和國教署署長邱乾國8日到花蓮視察校園受損狀況，表示教育部除請花蓮縣政府做好學生安置外，地震損害部分，將緊急撥付搶修險經費新台幣3千萬，由國教署向行政院申請專案補助，以使教學活動能迅速回復正常運作。

潘文忠9日在台北出席「107年度本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，會後受訪表示，921地震後推動老舊校舍補強，有一定效果，但這次地震比較劇烈，部分學校仍有結構受損的疑慮，將由專業技師仔細檢視；至於3000萬元搶修經費，首要搶修學校的維生設備、基本水電等，像這次他視察時發現有學校廚房鍋爐傾倒，或是水塔被震落，必須儘速恢復。另外，此次受損較嚴重的中華國小，因為是花蓮縣教學網路中心的機房所在地，也需趕緊修復。

潘文忠表示，中華國小收容了許多災民，很多志工陪著安撫孩子，為他們講故事、畫圖等，他看了非常感動，「地震後的師生心理輔導跟硬體建設一樣重要。」他強調第一波修復經費3天內就會到位，希望學校抓緊時間趕緊修復，以便春節過後迎接2月21日開學。

(旺報)

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