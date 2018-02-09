千賀滉大的超神指叉球 多虧他才練成

2018年02月09日 15:26 中時電子報 蔡銘仁

千賀滉大去年在經典賽時，靠拿手指叉球搭配150公里速球，成為日本隊最穩定的後防之一，那顆被形容如「幻影般」的指叉球，更是他至今征戰日職的利器，千賀這顆魔球到底怎麼練成？日媒報導，千賀是在2012年季後休季期間，跟中日龍投手吉見一起自主訓練學會的。

千賀從育成選手搖身軟銀主力，去年還入選日本隊，擠身日職現役強投之林。他的拿手武器除了能飆破150公里的速球，就是那幅度驚人的指叉球。不過日媒《Full-Count》報導，千賀表示其實他高中時，也曾試過要投指叉球，但幅度出不來，完全無法成為武器。

千賀2012年4月23日從育成轉為正式球員時，還是以滑球做為主要變化球；但他該年成績不理想，僅在一軍先發2場，戰績0勝1敗、自責分率高達9.64，僅投4.2局就送8保送。「如果轉中繼，速球以外還需1個值得信賴的球種。」千賀萌生這樣的想法，開始尋找適合的新球種。

當時千賀什麼都試，但就是不覺得指叉球能用，直到跟吉見一起練球而出現轉機。千賀說，「我學會該怎麼練，自那之後開始不斷練習，指叉球就突然會往下墜了。過程很戲劇性，我把球投出去，球就突然往下墜，當下還心想『那是什麼？』，那就是現在投的指叉球。」

千賀抓到感覺後，拚命練習避免忘記手感；他說，自己是用投速球的感覺揮臂，但手腕力量得用更多，動作幾乎跟速球一樣，讓打者摸不著頭緒。千賀學會這顆新球後，2013年成為軟銀主力，出賽51場戰績1勝4敗、自責分率2.40，首度入選洋聯明星隊。

千賀靠指叉球跟速球，如今成為日職頂尖投手，不過他仍持續進化，今年春訓還新練橫移的滑球。他今天練投172球，就有練投滑球，「投起來感覺不錯，越來越能掌握，打者反應也不錯，之前的滑球不太能讓人揮空，現在這個球應該能更容易做到。」

(中時電子報)