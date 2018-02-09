防騙過好年 新店警銀行、大賣場破解詐騙手法

2018年02月09日 15:41 中時 葉書宏

新北市新店警分局加強春節期間「防竊（扒）、防搶、反詐騙」等犯罪預防觀念。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局加強春節期間「防竊（扒）、防搶、反詐騙」等犯罪預防觀念。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局加強春節期間「防竊（扒）、防搶、反詐騙」等犯罪預防觀念。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局為加強春節期間「防竊（扒）、防搶、反詐騙」等犯罪預防觀念，今（9日）派員前往轄內臺灣銀行新店分行、大賣場等人潮眾多處所向排隊兌換新鈔、採買年貨民眾進行預防犯罪宣導，現場接受民眾諮詢及解說詐欺手法及防制方式。

有別過去盲目式宣導效果有限，此次宣導分局事先藉以大數據分析詐欺犯罪手法及被害人年齡、職業等面項後，再進行「分群分眾」宣導，更能加深民眾防制詐欺、防竊（扒）等重要觀念、進而達到預防犯罪之效果。

新北市新店警分局加強春節期間「防竊（扒）、防搶、反詐騙」等犯罪預防觀念。（葉書宏翻攝）

員警於現場除發送「狗年吉祥春聯、紅包袋」等多種宣導品，藉由活動期間向民眾宣導「防竊（扒）、防搶、反詐騙」預防觀念，並鼓勵民眾於春節期間向轄派出所、分局申請免費護鈔服務、住宅防竊檢測，以確保民眾身體、財產安全。

新店警分局長林富助表示，今年春節期間安全維護工作為107年2月8日至2月22日為期15天，藉春節前強化犯罪預防宣導（防竊扒、防搶）等活動，期使民眾能在「治安平穩」、「交通順暢」及分局同仁「服務熱誠」的工作理念下，加強轄內出入人潮較多之景點防竊（扒）、防搶勤務，及宣導防詐騙及春節交通疏運措施，強化民眾對於預防犯罪意識，讓民眾安心順利過好年。

(中時)