高市圖參與婦女與女孩科學日 學生快閃科學實驗

2018年02月09日 15:36 中時 林宏聰

高雄市立圖書館首度參加國際婦女和女孩科學日串連活動，與中山大學、高雄女中與瑞祥高中合辦「亞洲新灣區科學新女力」，11日下午1時將在在高市圖總館一樓廣場，規畫一連串快閃科學實驗，希望透過實作體驗，讓市民認識傑出女性在科學、教育領域的各項成就。

聯合國教科文組織2015年12月15日決議通過，將每年2月11日訂為「國際婦女和女孩科學日」，促進女性充分、平等參與科學領域的教育、培訓、就業和決策，台灣許多重視科普教育的大學、高中教師們也群起響應。

高市圖首度參與，與中山大學合作，邀集中山大學與高雄女中、瑞祥高中各校學生，舉辦各項科學熱點快閃活動，此外，高雄海洋科大、高師大與陸軍官校等地也將同步串聯，擴大市民對「國際婦女和女孩科學日」的認識。

主辦單位表示，學生們將以趣味性、實用性的科學實驗，利用耳溫槍、棒球、手機等常見用品，設計40多個實作活動、科學演示，供民眾親自體驗。

高雄市政府為致力於性別意識培力，去年3月婦女節起，便以「女人，女能」為題，舉辦一系列看見女性成見與培力活動，今年更由高市文化局、社會局聯合在高市圖、社教館、婦女館等地，推出女性、媒體、閱讀等活動。主題均圍繞在彰顯女性社會參與的深度與廣度。

(中時)