林濁水：台中選情若惡化 蘇貞昌難推新北重責

2018年02月09日 15:32 中時 朱真楷

台中市長林佳龍選情拉警報，民進黨獨派大老林濁水昨(8日)指出，若民進黨在台中的危機繼續惡化，不僅將牽動「綠營共推柯文哲」的局面更趨明朗化，民進黨力推蘇貞昌參選新北市長，以求「圍魏救趙」的壓力，將大到蘇貞昌難以推卸。

美麗島電子報董事長吳子嘉則直言，面對年底九合一大選，除非蘇貞昌願意接受黨中央徵召參選新北市長，否則，目前民進黨無論在台北市或新北市，都正面臨表態參選者實力不足的狀況。屆時，一旦大台中又守不住，民進黨無疑會被斷定為2018敗選。

因此，吳子嘉說，從各層面評估，大台中無疑是民進黨最關鍵的選區；只是，長期來看，林佳龍在台中選情惡化已成趨勢，民進黨若繼續缺乏危機意識，不盡早將重兵集結大台中，年底恐將丟掉這攸關2018勝敗的一席。

林濁水則指出，造成林佳龍民調下滑的主要客觀因素有兩項，第一是民眾對民進黨好感度普遍下滑；第二則是中部地區受到嚴重塵霾衝擊。

林濁水解釋，根據《美麗島電子報》2017年8月民調，雖然全國有41.6％民眾支持以火力和再生能源，換取核能發電減少5％，只有30.5％不支持；但同樣問題，中彰投居然只有32.4％支持，反對者則有42.1％。

林濁水認為，這對於把廢核當成絕對價值的泛綠，很明顯是相當不利，認同度必然受到衝擊。這一點，甚至使得中部民眾的反核態度和2014反核最高潮時有所不同。

林濁水表示，假使民進黨在台中的危機繼續惡化，短期內將對2018的提名造成衝擊。他說，第一個就是民進黨在台北市將沒有多出來的能量和柯文哲周旋，「綠營共推柯文哲」的局面將更趨明朗化。

第二，林濁水說，無論是為了弱化國民黨傾全力攻台中，造成台中承受太大壓力，或是民進黨為了避免台中一旦失陷，損失過於巨大；屆時，綠營支持者力推蘇貞昌參選新北市以求圍魏救趙，或平衡局面的壓力將急劇上升，「壓力可能大到蘇貞昌難以推卸。」

林濁水強調，目前國民黨執政的縣市只有新北是大直轄市，其它大多屬人口稀少的縣，因此民進黨縱使拿不下北市、新北，並少了幾個小縣市，2018的選舉都不能算輸，「但是前提是必須能守住台中，假使台中失守，對民進黨衝擊就非常巨大。」因此，決定民進黨2018是不是失敗的樞紐，就是危機四伏的台中市。

(中時)