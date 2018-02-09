離譜! 左轉輾過老廟公肇逃 被捕辯 ：A柱擋視線

56歲陳姓男子駕車撞倒梁姓老翁後，渾然不知輾過人還回家吃午餐。(謝瓊雲攝)

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56歲陳姓男子到案後警方酒測值為零，他供稱沒看到人，應該是被汽車A柱擋住視線才會撞上。(謝瓊雲攝)

真的太離譜！56歲陳男9日中午行經溪湖鎮信善街、彰水路口時，左轉時竟直接將正在過馬路的75歲梁姓老翁撞倒，直接輾過其腿部後逃逸無蹤，附近民眾見狀急忙上前關心並報警，警方1小時後循線在陳男住處將他逮捕，陳男酒測值0，辯稱被駕駛座A柱擋住視線沒看到人，以為壓到路面障礙物，警方訊後依公共危險罪移送檢方偵辦。

中午12時08分，消防人員獲報到場，75歲梁姓老翁倒臥地上，左大腿有大面積的開放性撕裂傷，但意識清楚，當時還向救護人員哀號說剛剛被人撞了，撞他的人跑掉了。因梁翁左大腿遭輾過後有長25公分、寬10公分大面積的撕裂傷，血肉模糊、深及見骨，緊急送往彰基後立刻手術進行清創與縫合手術，所幸沒有生命危險。附近民眾將監視器畫面貼上臉書，大罵駕駛撞到人還逃走，引發網友一片撻伐。

溪湖分局溪湖派出所長蔡肇駿說，梁姓老翁是溪湖福安宮旁土地公廟的廟公，當時拄著拐杖正要外出準備覓食用餐，沒想到陳姓駕駛左轉時居然直接將他撞倒在地，因住家就在附近，女兒聞訊立刻趕到現場陪老翁上救護車送醫。

警方指出，肇事的陳男並未酒駕，警方以車牌車籍資訊以車追人，循線到陳男住處將人找到；陳男指當時外出買東西，行經肇事路段時有感覺到壓到東西，以為是撞到路面障礙物，所以不以為意未下車查看，肇事後回到家中用餐；警方約1點50分將他帶回派出所問訊，訊後依公共危險罪肇事逃逸移送檢方偵辦。

(中時)

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