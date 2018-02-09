全靠無人機物流配送！京東率先在陝西推出

2017年6月20日，京東無人機送貨到西安省。(圖/新華社)

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中時電子報

京東集團董事局主席兼CEO劉強東。(圖/新華社)

全球人力短缺情況嚴重，各行各業都是如此，但是物流業恐怕是其中最嚴重的一環。現代人因為生活忙碌，都喜歡選擇在家裡上網或使用手機購物，因此網路購物蓬勃發展的趨勢之下，讓全球物流業人力吃緊狀況無法改善，物流業者只好開始思考無人機送貨上門的服務，中國網購龍頭京東首度獲得中國民航管理局授權，即將率先推出全面由無人機大規模配送到陝西省全域的服務。

根據《界面新聞》報導，中國物流業者以無人機配送貨物的服務，過去都只是小範圍試辦而已，日前京東宣布獲得民航西北地區管理局同意在陝西進行無人機配送的授牌，正式將無人機物流的規模推向全面商業化，服務範圍也擴大到陝西省全部境內。這是中國民航局第一個以省為範圍的國家實驗地區。

京東副總裁肖軍表示，這次大範圍物流服務試點對於無人機未來能夠常態化營運，以及智慧物流體系的建構具有相當關鍵的作用。也就是說，未來中國快遞業市場，很快就能見到大批無人機送貨到府的景象。而首個實施地點就是在陝西省全境。

根據京東提供的數據指出，京東無人機自2015年底就開始在陝西、江蘇的部分地區測試配送服務，至今已成功飛行次數達上萬架次。

京東介紹說，大型無人機配送重量可達50-60噸，用於跨省物流調撥。載重在200公斤至2噸之間的無人機，用於省內中心互相轉運，另有載重約10-50公斤的無人機，用於解決偏遠地區和交通不便地區的短程配送。

(中時電子報)

文章來源：京東“空中計畫”落地陝西 開始全省無人機配送

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