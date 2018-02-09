國家清潔周啟動 環保署長李應元帶頭打掃

環保署長李應元（中）帶領同仁清掃辦公室周邊環境。（圖／環保署提供）

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環保署員工與所在地建國里志工於國家清潔周清掃周邊環境。（圖／環保署提供）

環保署今（9日）舉辦107年度「國家清潔周」辦公室周邊環境清掃，環保署長李應元帶領同仁與所在地建國里志義工一起為環境清潔付出心力，環境檢驗所、環境保護人員訓練所、毒物及化學物質局等所屬機關，以及環境督察總隊及北、中、南3區環境督察大隊也同日辦理辦公室周邊環境清掃。

李應元表示，維護環境需要公私協力，因此與同仁一起身體力行，走入巷弄，跟著里民、志義工打掃街道垃圾，撿拾菸蒂，以實際行動代替口號，落實清理環境工作。歷年國家清潔週活動均訂於除夕前1周，今年為2月9日至15日，結合民間於農曆12月24日「清屯日」打掃習俗，邀請社區民眾一起動員。利用國家清潔週加強整理清掃環境，以及進行登革熱孳生源病媒蚊積水容器清除工作，落實「巡、倒、清、刷」4步驟，乾淨歡喜迎新年。

環保署邀請全民響應國家清潔周，即日起至2月15日，只要在該署「生活Ecolife，生活好輕鬆」Facebook粉絲團之「愛環保、抽金狗、新春好彩頭」活動貼文、按讚，且於貼文下方留言標註「#生活Ecolife，生活好輕鬆」，拍照上傳「大掃除過程照片」，就有機會抽中好運旺旺來戊戌年狗年套幣（市值1,800元）計20名，如再上傳「使用環保標章清潔用品」照片，可再額外獲得1次抽獎機會，歡迎民眾參與，齊力維護生活環境。

春節期間垃圾清運時間相關資訊可下載附件QR Code，或至環保署「清淨家園顧厝邊綠色生活網」（EcoLife）、各縣市環保局網站查詢。環保署與社區民眾攜手，一起為環境整潔努力，期許國家清潔週不僅是一周的清掃活動，而且能成為民眾的日常生活好習慣。

(中時)

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